澳新汇市：澳元在铁矿石价格上涨提振下走高，而新西兰元走势谨慎

4月至今，澳元已上涨3.4%，澳洲央行并不乐见这样的走势，该行一直呼吁以较低的澳元汇率来支撑国内经济成长。

澳洲央行总裁史蒂文斯在悉尼对商业人士发表演说时未就货币政策置评，因为距离下次货币政策会议只有一周时间。

银行间期货市场反映出，市场预估澳洲央行在5月5日降息的几率低于50%。

新西兰元 回跌至0.7630美元，此前曾于周一攀升约0.05美元，当时新西兰国内市场因公众假期休市。

“新西兰央行料将加强对汇率的口头打压，从而令新西兰元/美元的上档受限，”澳新银行分析师在一份报告中表示，针对新西兰元走强发出的警告将汇价维持于0.7700美元下方。(完)

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