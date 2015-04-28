中国货币市场：七天回购微涨但资金仍宽，押信用债跨月需求略升温

路透上海4月28日 - 中国银行间市场周二主要回购利率小幅波动，七天微涨。交易员表示，资金面整体依旧宽松无虞，相对而言，部分券商等质押信用债品种的机构跨月需求有所升温，同时拆借跨IPO周期资金机构亦略增加，推动七天回购转跌为升，但并无碍各期限品种供大于求局面。

他们并指出，央行公开市场继续空窗亦属于意料之中，虽然短期暂难看到撼动资金宽松的扰动因素，但目前资金利率继续下行空间或有限。

“没啥感觉啊，很松，只见四处出钱的，七天涨了点是跨IPO周期资金推升的吧，”上海一银行交易员称，资金面宽松局面是短期看不到能扰动的因素了。

中国证监会上周核准25家首发企业IPO，为本月内核准的第二批企业。其中24家新股网上申购日集中在5月5日至7日（下周二至四）。

华北一券商交易员称，跨月资金比前几天缺口稍微大了点，不过即便质押信用债，拆借难度也不大，因出资机构很多，一大早也基本能平头寸。

此外，央行公开市场周二仍按兵不动，自央行年内第二次降准后，公开市场操作已连续暂停三次。市场人士表示，降准催化下资金供给已全面宽松，回购利率连续下行，公开市场操作必要性也已下降。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:20 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.7313 1.7650 -3.37

七天 2.4289 2.4210 +0.79

14天 3.0581 3.0752 -1.71

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.7900 1.2650 +52.50

七天 1.9800 1.9950 -1.50

14天 3.0100 3.1200 -11.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.8000 1.8500 -5.00

七天 2.4800 2.4700 +1.00

14天 3.1000 3.1000 +0.00

Shibor

其中:隔夜 1.7590 1.8060 -4.70

七天 2.4380 2.4510 -1.30

三个月 4.0800 4.1610 -8.10