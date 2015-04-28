《中国债市每日综述》现券收益率和IRS止跌，短暂利好过后转为震荡

* 现券收益率和IRS止跌，国债期货微降

* 中国央行可能QE利好刺激消退，市场转向震荡

* 国开新债中七年定位偏高，但影响不大

路透上海4月28日 - 中国银行间债市周二现券收益率止跌，其中部分利率债并小涨，利率互换(IRS)和国债期货则总体变化不大。交易员称，中国央行可能QE预期的短暂利好过后，缺乏方向指引市场转为盘整。

新债发行方面，国开行上午招标的五期债中，多数均与预期差距不大。虽然七年期品种收益率定位偏高，但因流动性不足而对市场影响不明显。

上海一银行交易员表示，“今天这债市，都不怎么动，(部分债券)利率略有反弹。”

剩余期限近10年的国开行150210券最新成交 在3.7950%，上日尾盘为3.7850%。

路透此前援引业内专家指出，如不出意外，中国将很快宣布新一轮量化宽松政策(QE)--央行通过直接购买商业银行资产的方式投放基础货币，以此撬动信用投放、拉低全社会的长期融资成本、减缓通缩压力并推动经济增长。

国开行上午招标的五期增发债中，七年期中标收益率4.1486%，明显超过4.00%的预测均值；其他期限整体与预期偏离不大。

对此，交易员认为，国开行一、三、五、七和10年的福娃债中，受欢迎程度最低的就是七年期品种，其利率定位并与10年期形成倒挂，因此今日偏高结果对市场冲击不明显。

五年期国债期货主力合约TF1506 收报98.380元人民币，较上日结算价微跌0.04%；10年期国债主力合约T1509 收报97.740元，较上日结算价跌0.03%。

**资金仍宽，押信用债跨月需求略升温**

银行间市场主要回购利率周二小幅波动。交易员表示，资金面整体依旧宽松无虞，相对而言，部分券商等质押信用债品种的机构跨月需求有所升温，同时拆借跨IPO周期资金机构亦略增加，推动七天回购从跌为小涨，但并无碍各期限品种供大于求局面。

他们并指出，央行公开市场继续空窗亦属于意料之中，虽然短期暂难看到撼动资金宽松的扰动因素，但目前资金利率继续下行空间或有限。

“没啥感觉啊，很松，只见四处出钱的，七天涨了点是跨IPO周期资金推升的吧，”上海一银行交易员称，资金面宽松局面是短期看不到能扰动的因素了。

证监会上周核准25家首发企业IPO，为本月内核准的第二批企业。其中24家新股网上申购日集中在5月5日至7日（下周二至四）。

华北一券商交易员称，跨月资金比前几天缺口稍微大了点，不过即便质押信用债，拆借难度也不大，因出资机构很多，一大早也基本能平头寸。