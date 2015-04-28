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亚洲 | 2015年 4月 29日 星期三 07:51 BJT

****主要国家经济指标预测--4月29日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                        　公布时段      预估值       前值  

    0100 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数               4月          --        35.8%
                             企业活动指数                            --        42.2%
    0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数                      3月          --       正1.19
    0600 英国Nationwide房价(较前月)                     4月        +0.2%       +0.1%
                           (较上年同期)                            +4.1%       +5.1% 
    0800 意大利企业信心指数                             4月        103.7       103.7
                消费者信心指数                                     110.5       110.9
    0800 欧元区M3货供额(较上年同期)                     3月        +4.3%       +4.0%
                  民间贷款                                          持平       -0.1%
                  M3三个月移动平均年增长率                           --        +3.8%
    0900 欧元区企业景气指数                             4月       正0.21      正0.23
                经济景气指数                                     正103.9     正103.9
                工业景气指数                                       负2.8       负2.9
                服务业景气指数                                     正6.0       正6.0
                消费者信心指数                                     负4.6       负3.7
                消费者通胀预期指数                                   --        负0.8
                生产者通胀预期指数                                   --        负4.4
    1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值                  4月         正25        正18
 　 1100 美国抵押贷款市场指数                          前周          --        458.4 
             再融资指数                                              --      1,920.1
    1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月)            4月初值        -0.1%       +0.5%
                                (较上年同期)                       +0.4%       +0.3%
             消费者物价调合指数(HICP)(较前月)                      -0.1%       +0.5%
                                     (较上年同期)                  +0.2%       +0.1%
    1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率               第一季        +1.0%       +2.2%
                              最终销售                             +1.0%       +2.3%
                              消费者支出                             --        +4.4%
             GDP隐性平减指数                                       +0.4%       +0.2%
             核心个人消费支出(PCE)物价指数                         +1.0%       +1.1%
             个人消费支出(PCE)物价指数                             -1.8%       -0.4%
    1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)              3月        -0.1%       +1.8%
                              (较上年同期)                           --        -1.6%
    1400 美国成屋待完成销售指数(较前月)                 3月        +1.0%       +3.1%
    1800 美国联邦基金利率目标                            --          --      0-0.25%
    2100 新西兰央行利率决定                              --          --        3.50%
    2245 新西兰建筑许可                                 3月          --        -6.3%
    2300 韩国工业生产(较前月)                           3月          --        +2.6%
                     (较上年同期)                                    --        -4.7%
             服务业产出(较前月)                                      --        +1.6%
    2305 英国GfK消费者信心指数                          4月          正4         正4 
    2350 日本工业生产                               3月初值        -2.3%       -3.1%
             一个月预估值                                            --        -2.0%
             两个月预估值                                            --        +3.6%

        
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：         
    
    GMT时间   经济指标/活动                           公布时段       现值     预估值 
    
    0645 法国消费者信心指数                             4月          正94       正94      
    0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季)           第一季初值         +0.3%      +0.5%
                           (较上年同期)                             +2.4%      +2.6%
    1300 美国标普/Case-Shiller经季节调整房价指数(较前月)2月         +0.9%      +0.8%
                            未经季节调整房价指数(较前月)            +0.5%      +0.2%
                              房价指数(较上年同期)                    +5%      +4.7%
    1400 美国消费者信心指数                             4月          95.2      102.5  
    1400 美国里奇蒙联储综合制造业指数                   4月           负3        -- 
    2100 韩国央行制造业景气判断指数                     5月            76        --   
    2245 新西兰进口(亿新西兰元)                         3月          43.0       40.6
               出口(亿新西兰元)                                      49.3       44.0
               贸易收支(亿新西兰元)                              顺差6.31   顺差3.41
                                              截至3月的一年      逆差24.1   逆差27.4
    (完)

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