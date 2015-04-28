主要国家经济指标预测--4月29日****

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0100 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数 4月 -- 35.8% 企业活动指数 -- 42.2% 0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 3月 -- 正1.19 0600 英国Nationwide房价(较前月) 4月 +0.2% +0.1% (较上年同期) +4.1% +5.1% 0800 意大利企业信心指数 4月 103.7 103.7 消费者信心指数 110.5 110.9 0800 欧元区M3货供额(较上年同期) 3月 +4.3% +4.0% 民间贷款 持平 -0.1% M3三个月移动平均年增长率 -- +3.8% 0900 欧元区企业景气指数 4月 正0.21 正0.23 经济景气指数 正103.9 正103.9 工业景气指数 负2.8 负2.9 服务业景气指数 正6.0 正6.0 消费者信心指数 负4.6 负3.7 消费者通胀预期指数 -- 负0.8 生产者通胀预期指数 -- 负4.4 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 4月 正25 正18 1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 458.4 再融资指数 -- 1,920.1 1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月初值 -0.1% +0.5% (较上年同期) +0.4% +0.3% 消费者物价调合指数(HICP)(较前月) -0.1% +0.5% (较上年同期) +0.2% +0.1% 1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第一季 +1.0% +2.2% 最终销售 +1.0% +2.3% 消费者支出 -- +4.4% GDP隐性平减指数 +0.4% +0.2% 核心个人消费支出(PCE)物价指数 +1.0% +1.1% 个人消费支出(PCE)物价指数 -1.8% -0.4% 1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 -0.1% +1.8% (较上年同期) -- -1.6% 1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 3月 +1.0% +3.1% 1800 美国联邦基金利率目标 -- -- 0-0.25% 2100 新西兰央行利率决定 -- -- 3.50% 2245 新西兰建筑许可 3月 -- -6.3% 2300 韩国工业生产(较前月) 3月 -- +2.6% (较上年同期) -- -4.7% 服务业产出(较前月) -- +1.6% 2305 英国GfK消费者信心指数 4月 正4 正4 2350 日本工业生产 3月初值 -2.3% -3.1% 一个月预估值 -- -2.0% 两个月预估值 -- +3.6% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0645 法国消费者信心指数 4月 正94 正94 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季初值 +0.3% +0.5% (较上年同期) +2.4% +2.6% 1300 美国标普/Case-Shiller经季节调整房价指数(较前月)2月 +0.9% +0.8% 未经季节调整房价指数(较前月) +0.5% +0.2% 房价指数(较上年同期) +5% +4.7% 1400 美国消费者信心指数 4月 95.2 102.5 1400 美国里奇蒙联储综合制造业指数 4月 负3 -- 2100 韩国央行制造业景气判断指数 5月 76 -- 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 43.0 40.6 出口(亿新西兰元) 49.3 44.0 贸易收支(亿新西兰元) 顺差6.31 顺差3.41 截至3月的一年 逆差24.1 逆差27.4 (完)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
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