澳新经济指标预测--4月29日-5月6日****

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月27日当周 4月28日(二) 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 3月 40.6 38.7 出口(亿新西兰元) 44.0 39.2 贸易收支(亿新西兰元) 顺差3.41 顺差0.5 截至3月的一年 逆差27.4 逆差21.8 4月29日(三) 0100 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数 4月 -- 35.8% 企业活动指数 -- 42.2% 2100 新西兰央行利率决定 -- -- 3.50% 2245 新西兰建筑许可 3月 -- -6.3% 4月30日(四) 0130 澳洲民间信贷 3月 +0.5% +0.5% 房屋信贷 -- +0.5% 0130 澳洲出口物价 第一季 -- 持平 进口物价 -- +0.9% 4月30日-5月1日 2330 澳洲AIG制造业指数 4月 -- 46.3 5月1日(五) 0130 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季) 第一季 -- +0.1% (较上年同期) -- +1.1% 5月4日当周 5月4日(一) 0030 澳洲TD-MI通胀指标 4月 -- +0.4% 0130 澳洲建筑许可 3月 -- -3.2% 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 4月 -- -3.6% 网上招聘广告 -- -1.3% 5月4-5日 2330 澳洲AIG服务业指数 4月 -- 50.20 5月5日(二) 0100 澳洲HIA新屋销售(较前月) 3月 -- +1.1% 0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 3月 -- 逆差12.56 商品/服务进口(较前月) -- +2.0% 商品/服务出口(较前月) -- +1.0% 0430 澳洲央行利率决定 5月 -- 2.25% 2245 新西兰HLFS失业率 第四季 -- 5.7% HLFS就业增长(较前季) -- +1.2% HLFS就业参与率 -- 69.7% 新西兰劳工成本指数(较上季) -- +0.5% (较上年同期) -- +1.8% 5月6日(三) 0130 澳洲零售销售(较上月) 3月 -- +0.7% 5月6-7日 2330 澳洲AIG建筑业指数 4月 -- 50(完)
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
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