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亚洲 | 2015年 4月 29日 星期三 06:18 BJT

****澳新经济指标预测--4月29日-5月6日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段       预估值      前值     
    
    4月27日当周
    
    4月28日(二)
    2245 新西兰进口(亿新西兰元)                           3月        40.6        38.7
               出口(亿新西兰元)                                      44.0        39.2
               贸易收支(亿新西兰元)                              顺差3.41     顺差0.5
                                                截至3月的一年    逆差27.4    逆差21.8
    
    4月29日(三)
    0100 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数                 4月         --        35.8%
                             企业活动指数                             --        42.2%
    2100 新西兰央行利率决定                                --         --        3.50%
    2245 新西兰建筑许可                                   3月         --        -6.3%
    
    4月30日(四)
    0130 澳洲民间信贷                                     3月       +0.5%       +0.5%
             房屋信贷                                                 --        +0.5%
    0130 澳洲出口物价                                  第一季         --         持平
             进口物价                                                 --        +0.9%
    
    4月30日-5月1日
    2330 澳洲AIG制造业指数                                4月         --         46.3
    
    5月1日(五)
    0130 澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季)               第一季         --        +0.1%
                                (较上年同期)                          --        +1.1%    
    
    5月4日当周
    
    5月4日(一)                             
    0030 澳洲TD-MI通胀指标                                4月         --        +0.4%
    0130 澳洲建筑许可                                     3月         --        -3.2%
    0130 澳洲ANZ报纸招聘广告                              4月         --        -3.6%
                网上招聘广告                                          --        -1.3%
    
    5月4-5日
    2330 澳洲AIG服务业指数                                4月         --        50.20    
    
    5月5日(二)
    0100 澳洲HIA新屋销售(较前月)                          3月          --       +1.1%
    0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)                    3月          --   逆差12.56
             商品/服务进口(较前月)                                     --       +2.0%
             商品/服务出口(较前月)                                     --       +1.0%
    0430 澳洲央行利率决定                                 5月          --       2.25%
    2245 新西兰HLFS失业率                              第四季          --        5.7%
               HLFS就业增长(较前季)                                    --       +1.2%
               HLFS就业参与率                                          --       69.7%
          新西兰劳工成本指数(较上季)                                   --       +0.5%
                            (较上年同期)                               --       +1.8%
    
    5月6日(三)
    0130 澳洲零售销售(较上月)                             3月          --        +0.7%
    
    5月6-7日
    2330 澳洲AIG建筑业指数                                4月          --           50(完)

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