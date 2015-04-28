国际油市：油价跌逾1%，美国原油库存料刷新纪录高位

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
0458 GMT，6月布兰特原油 下跌0.75美元至每桶64.08美元， 美国原油期货 跌0.79美元，至每桶56.20美元。
油价的下降“反映了过去几周已取得的较大涨幅，以及对美国库存数据的一些担忧，”CMC Markets驻悉尼首席策略师Michael McCarthy说。
布兰特原油上周触及四个半月高位，而西德克萨斯中质油(WTI)则连续第六周上扬。
特阿拉伯石油部长欧那密周二表示，尽管全球油价较去年6月下降了约50%，帮助了亚洲的经济体，但对许多产油国构成了“严峻的挑战。”
“油价的急涨急跌是不利的...确保油价稳定符合我们的共同利益,”他在北京说。
美国活跃钻机数量降至2010年以来最低,能源资料协会(EIA)预计5月原油产出将低于4月,为四年来首次月度下降。
目前布兰特原油和美国原油都处在关键技术位上方,其中布兰特原油高于64-64.50美元,WTI高于56美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞/王洋; 审校 徐文焰/王颖)
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