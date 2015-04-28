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亚洲 | 2015年 4月 28日 星期二 13:38 BJT

日本债市：公债价格在央行会议前小跌，市场从容对待惠誉对日本降级

日债市场从容应对惠誉下调日本债信评级，因其在预期之中。

惠誉周一表示，将日本信用评级下调一个级距，此前日本政府未能在当前财年预算案中采取措施，抵消推迟上调消费税的影响。

指标10年期公债收益率 上升0.5个基点至0.305%，小幅远离上周后期触及的两个半月低位0.280%。

两年期公债收益率 持平于负0.005%，此前该年期的公债标售吸引到良好买需。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.005% +0.0 -0.005%

五年期公债 0.065% +0.5 0.060%

10年期公债 0.300% +0.0 0.300%

20年期公债 1.075% +0.5 1.070%

30年期公债 1.330% +1.0 1.320%

10年期公债期货 <0#JGB:> 148.20 +0.09 148.11

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 郑茵/王兴亚；审校 王丽鑫/张涛)

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