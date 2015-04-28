更新版 1-日本数据：3月零售销售创17年最大同比降幅，央行面临压力

日本3月零售销售创下1998年3月以来最大同比降幅，当年的情况也是 在采取类似增税措施一年后，零售销售出现下滑。 3月零售额亦减少，其中燃料销售额因为油价下滑，同比减少了20%。 但汽车、个人电脑、冰箱和洗衣机等家用电器销售也延续前几个月的 下降趋势，由于消费者赶在增税前囤积了许多耐用品，所以这些商品的销 量难有起色。 百货商店和超市等大型零售商的销售同比大减12.3%。 日本央行仍坚定地希望薪资上涨和油价下跌提高民众购买力，将在今 年稍后提振家庭支出。(完) (编译 王颖/王洋/白云; 审校 张涛/郑茵/王兴亚)