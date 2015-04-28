更新版 1-日本数据：3月零售销售创17年最大同比降幅，央行面临压力

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
日本3月零售销售创下1998年3月以来最大同比降幅，当年的情况也是 在采取类似增税措施一年后，零售销售出现下滑。 3月零售额亦减少，其中燃料销售额因为油价下滑，同比减少了20%。 但汽车、个人电脑、冰箱和洗衣机等家用电器销售也延续前几个月的 下降趋势，由于消费者赶在增税前囤积了许多耐用品，所以这些商品的销 量难有起色。 百货商店和超市等大型零售商的销售同比大减12.3%。 日本央行仍坚定地希望薪资上涨和油价下跌提高民众购买力，将在今 年稍后提振家庭支出。(完) (编译 王颖/王洋/白云; 审校 张涛/郑茵/王兴亚)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。