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亚洲 | 2015年 4月 28日 星期二 13:46 BJT

更新版 1-日本数据：3月零售销售创17年最大同比降幅，央行面临压力

日本3月零售销售创下1998年3月以来最大同比降幅，当年的情况也是
在采取类似增税措施一年后，零售销售出现下滑。
    
    3月零售额亦减少，其中燃料销售额因为油价下滑，同比减少了20%。
    
    但汽车、个人电脑、冰箱和洗衣机等家用电器销售也延续前几个月的
下降趋势，由于消费者赶在增税前囤积了许多耐用品，所以这些商品的销
量难有起色。
    
    百货商店和超市等大型零售商的销售同比大减12.3%。
    
    日本央行仍坚定地希望薪资上涨和油价下跌提高民众购买力，将在今
年稍后提振家庭支出。(完)
   

 (编译 王颖/王洋/白云; 审校 张涛/郑茵/王兴亚)

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