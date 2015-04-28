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亚洲 | 2015年 4月 28日 星期二 14:01 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美联储会议之前市场波动不大

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    * 澳元/美元涨0.27%，新西兰元/美元跌0.27%，美元/日圆涨0.05%，
美元/人民币跌0.23%
    * 日经指数涨0.36%，沪综指跌0.47%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指
数跌0.31%，美国10年期公债收益率报1.9208%，布兰特原油跌1.22%
    * 希腊总理称有可能公投，但排除提前选举的可能 
    * 日本3月零售销售创17年最大同比降幅，央行面临压力 
    * 英国第一季GDP增速料放缓，经济问题或重新成为大选焦点 
 (完)

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