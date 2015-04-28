《汇市简讯》欧洲盘初：美联储会议之前市场波动不大

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
0547GMT * 澳元/美元涨0.27%，新西兰元/美元跌0.27%，美元/日圆涨0.05%， 美元/人民币跌0.23% * 日经指数涨0.36%，沪综指跌0.47%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指 数跌0.31%，美国10年期公债收益率报1.9208%，布兰特原油跌1.22% * 希腊总理称有可能公投，但排除提前选举的可能 * 日本3月零售销售创17年最大同比降幅，央行面临压力 * 英国第一季GDP增速料放缓，经济问题或重新成为大选焦点 (完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。