更正-德股业绩：戴姆勒第一季获利激增41%，得益于奔驰销量创纪录

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
(内文第一段应为“第一季”营业利润大增，非“第二季”)
路透柏林4月28日 - 德国汽车商戴姆勒 周二公布第一季营业利润大增41%，受助于奔驰新车上市和销量创纪录。
戴姆勒经调整的整体集团息税前利润(EBIT)跳增至29.3亿欧元(31.9亿美元)，高于路透调查分析师预估的26.5亿欧元。
受惠于畅销C级轿车新款车型的推出，奔驰部门经调整的整体EBIT升至17.9亿欧元，高于路透调查分析师预估的16.3亿。
戴姆勒重申，预计今年营收、EBIT和可持续业务的单位销量将实现大幅增长。(完) (编译 白云; 审校 张涛)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。