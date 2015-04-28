台湾股市：微幅收跌惟守稳9,900点，明日摩台指可望拉高结算

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透台北4月28日 - 台湾股市周二微幅收跌，中止连续四日涨势。分析师表示，盘中二度挑战万点关卡仍未能有效突破，短线涨多暂在9,900点上方稍事整理，外资大举汇入持续炒热资金行情，市场预期明日摩台指有望拉高结算。
大盘加权股价指数 收报9,956.83点，跌0.16%；日高为10,014.28点，续创15年盘中新高，前高为2000年4月12日的10,149.32点；今日成交初值 为1,166.4亿台币，上交易日修正后为1,321.48亿。
台新投顾协理黄文清表示，尽管美国苹果 上日收高，但因苹果概念股短线涨多，反而出现利多不涨的情况，未能拉抬指数持续冲高，暂在9,900点附近震荡整理，明日摩台指有望拉高结算，利于台股有机会续往上攻。
〞短线涨了500点，涨多先整理一下，波段仍有高点 。〞他说。
他并称，目前交投量能维持在千亿台币以上水准，类股轮动反覆测试万点关口，短线高点暂看在10,393点。
德盛安联台湾智慧趋势基金经理人萧惠中认为，今年以来，台股大盘走势几乎与外资筹码同步，接下来指数是否能够持续上攻，外资筹码将是关键要素之一。
他表示，以技术面观察，台股爆量过前高，加上外资大买，基本上属于偏多格局。根据过去历史经验，爆量之后若无法持续站稳上攻，出现长上引线或爆量长黑时，则代表短期将有陷入整理或下修的疑虑。
亚洲主要股市今天跌多涨少，当地时间14:09，其中以中国沪综指 的0.98%跌幅为最大，港股 跌幅则为0.32%，韩股 也走低0.46%，仅有日本股市 小涨0.38%。
美国股市周一收跌，生物科技股领跌，因包括Amgen 在内的数家公司的相关消息令人失望。但苹果 收高1.8%，报132.65美元，限制了市场的跌幅。盘后，苹果发布会计年度第二季业绩后股价续升2%。 (完)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。