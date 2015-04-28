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亚洲 | 2015年 4月 28日 星期二 14:15 BJT

韩国汇市：韩元/美元升至近六个月高位，市场料美联储将采温和立场

路透首尔4月28日 - 韩国韩元兑美元周二升至近六个月高位，因市场预计美国联邦储备理事会(美联储/FED)对于升息时程将采取温和立场。

韩元兑美元 在国内市场收高0.3%，报1,070.0韩元，为10月31日以来最高水准。上日国内收盘报1,073.0。(完)

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