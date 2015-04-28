日美贸易：安倍访美期间贸易谈判取得重大进展可能性不大--甘利明

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透东京4月28日 - 日本经济财政大臣甘利明周二淡化外界预期，暗示日美峰会后宣布贸易谈判取得重大进展的可能性不高。
日本首相安倍晋三将在华盛顿与美国总统奥巴马会晤。
日本放送协会(NHK)称，双方会谈后发表的联合声明可能会提及两国在贸易谈判方面取得“重大进展”，并会谈到两国采取合作共同推动跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)的签订。
但甘利明在记者会上表示：“联合声明中最多可能出现的说法是，(日美贸易谈判)取得‘令人满意的进展’。”
甘利明称，两国贸易谈判在某些方面取得进展，但在其它方面仍然面临“僵局”，他预期两国领导人将指示本国官员继续努力，以尽早达成协议。
两位领导人不大可能讨论贸易协议的细节。
白宫上周表示，预计安倍访美期间不会有日美两国的贸易协议正式宣布。(完)
(编译 郑茵 审校 张若琪)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。