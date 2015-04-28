日美贸易：安倍访美期间贸易谈判取得重大进展可能性不大--甘利明

路透东京4月28日 - 日本经济财政大臣甘利明周二淡化外界预期，暗示日美峰会后宣布贸易谈判取得重大进展的可能性不高。

日本首相安倍晋三将在华盛顿与美国总统奥巴马会晤。

日本放送协会(NHK)称，双方会谈后发表的联合声明可能会提及两国在贸易谈判方面取得“重大进展”，并会谈到两国采取合作共同推动跨太平洋战略经济伙伴关系协定(TPP)的签订。

但甘利明在记者会上表示：“联合声明中最多可能出现的说法是，(日美贸易谈判)取得‘令人满意的进展’。”

甘利明称，两国贸易谈判在某些方面取得进展，但在其它方面仍然面临“僵局”，他预期两国领导人将指示本国官员继续努力，以尽早达成协议。

两位领导人不大可能讨论贸易协议的细节。

白宫上周表示，预计安倍访美期间不会有日美两国的贸易协议正式宣布。(完)