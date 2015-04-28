美国各类经济指标总览--2015/4/28

美国经济谘商会周二公布，4月美国消费者信心意外回落，降至95.2，为去年12月以来最低。3月数据被上修至101.4 ，初值为101.3。分析师预估中值为102.5。4月消费者预期指数为87.5，为2014年9月以来最低。4月消费者一年通胀 率预期为4.8%，为2007年2月以来最低。 当前值 前次值 失业率(%) 5.5 (3月) 5.5 (2月) 非农业就业岗位(万) 增加12.6 (3月) 增加26.4 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (2月) +0.1 (2月) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.2 (3月) +0.2 (2月修正值) 不包括食品和能源CPI(%) ＋0.2 (3月) +0.2 (2月修正值) 实质所得(%) -0.2 (3月) -0.1 (2月) 生产者物价指数(PPI)(%) +0.2 (3月) -0.5 (2月) 不包括食品和能源PPI(%) +0.2 (3月) -0.5 (2月) 国内生产总值(GDP)(%) +2.2 (第四季终值) +2.2 (第四季修正值) GDP平减指数(%) +0.2 (第四季终值) +0.1 (第四季修正值) 零售销售(%) +0.9 (3月) -0.5 (2月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差354.4 (2月) 逆差426.8 (1月修正值) 雇佣成本(%) +0.6 (第四季) +0.7 (第三季) 工业生产(%) -0.6 (3月) +0.1 (2月修正值) 产能利用率(%) 78.4 (3月) 79.0 (2月修正值) 初请失业金人数(万人) 29.5 (4月18日当周) 29.4 (4月11日当周) 联邦预算(亿美元) 赤字530 (3月) 赤字1,920 (2月) 领先指标(%) +0.2 (3月) +0.1 (2月修正值) 个人所得(%) +0.4 (2月) +0.3 (1月) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.2 (1月) -0.5 (1月) 消费者信贷(亿美元) 增加155.2 (2月) 增加108 (1月修正值) 企业库存(%) +0.3 (2月) 持平 (1月) 建筑支出(%) -0.1% (2月) -1.7 (1月) 消费者信心 95.2 (4月) 101.4 (3月修正值) 房屋开工(万户) 92.6 (3月) 90.8 (2月) 建筑许可(万户) 104.2 (3月修正值) 110.2 (2月) 成屋销售(万户) 519 (3月) 489 (2月修正值) 新屋销售(万户) 48.1 (3月) 54.3 (2月修正值) 工厂订单(%) +0.2 (2月) -0.7 (1月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) +4.0 (3月) -1.4 (2月) 供应管理协会非制造业指数 56.5 (3月) 56.9 (2月) 供应管理协会制造业指数 51.5 (3月) 52.9 (2月) 趸售(批发)库存(%) +0.3 (2月修正值) +0.4 (1月修正值) 进口物价(%) +0.4% (2月) -3.1% (1月修正值) 出口物价(%) -0.1% (2月) -1.9% (1月修正值) 单位劳工成本(%) +4.1 (第四季修正值) -2.3 (第三季修正值) 非农业生产率(%) -2.2 (第四季修正值) +3.7 (第三季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,135 (第四季) 赤字989 (第三季修正值)