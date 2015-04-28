欧洲政经：希腊谈判团队重组可望有助于与金主谈判--ECB委员诺亚

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透巴黎4月28日 - 欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁诺亚周二表示，希腊处理与欧洲及国际货币基金组织(IMF)的谈判事务小组重组，可望有助于协商讨论。重组普遍被视为是要将财长瓦鲁法基斯赶出谈判团队。
诺亚向法国的Europe 1电台表示，“他造成了一些紧张情势，因此他的离去肯定有助于协商...但这完全未改变事情的本质。希腊政府...终究需要就认真的改革举措做出决定，好让经济回到常轨。”(完) (编译 张明钧; 审校 张若琪)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。