欧洲政经：希腊谈判团队重组可望有助于与金主谈判--ECB委员诺亚

路透巴黎4月28日 - 欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁诺亚周二表示，希腊处理与欧洲及国际货币基金组织(IMF)的谈判事务小组重组，可望有助于协商讨论。重组普遍被视为是要将财长瓦鲁法基斯赶出谈判团队。

诺亚向法国的Europe 1电台表示，“他造成了一些紧张情势，因此他的离去肯定有助于协商...但这完全未改变事情的本质。希腊政府...终究需要就认真的改革举措做出决定，好让经济回到常轨。”(完) (编译 张明钧; 审校 张若琪)