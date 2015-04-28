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亚洲 | 2015年 4月 28日 星期二 14:25 BJT

日本股市：日经指数收涨，发那科增加派息激励乐观憧憬

路透东京4月28日 - 日本股市日经指数周二收盘上扬，发那科(Fanuc
) 宣布将派息增加一倍后，股东投资回报改善的预期提振日股，
但大盘涨幅受抑，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)即将举行为期两天
政策会议。
    
    日经指数 上涨0.4%，报20,058.95点。
    
    东证股价指数 上扬0.5%，至1,627.43点，JPX-日经400指数 <
.JPXNK400>涨0.6%，报14,771.19点。(完)

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