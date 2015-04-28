日本股市：日经指数收涨，发那科增加派息激励乐观憧憬

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透东京4月28日 - 日本股市日经指数周二收盘上扬，发那科(Fanuc ) 宣布将派息增加一倍后，股东投资回报改善的预期提振日股， 但大盘涨幅受抑，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)即将举行为期两天 政策会议。 日经指数 上涨0.4%，报20,058.95点。 东证股价指数 上扬0.5%，至1,627.43点，JPX-日经400指数 < .JPXNK400>涨0.6%，报14,771.19点。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。