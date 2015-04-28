修正-尼泊尔灾情：震灾罹难人数可能上万，政府进入抢救作战--总理

(更正：内文第一段尼泊尔“首相”改为“总理”，并补上中文译名)

路透加德满都4月28日 - 尼泊尔总理苏希尔(Sushil Koirala)周二向路透表示，震灾罹难人数可能达到1万人，政府并下令加紧抢救，呼吁其他国家提供帐篷及药品。