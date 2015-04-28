修正-尼泊尔灾情：震灾罹难人数可能上万，政府进入抢救作战--总理

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
(更正：内文第一段尼泊尔“首相”改为“总理”，并补上中文译名)
路透加德满都4月28日 - 尼泊尔总理苏希尔(Sushil Koirala)周二向路透表示，震灾罹难人数可能达到1万人，政府并下令加紧抢救，呼吁其他国家提供帐篷及药品。
“政府正以作战模式竭尽全力救援，”苏希尔接受专访时表示。“这是尼泊尔的一大挑战，也是非常艰钜的时刻。”(完) (编译 蔡美珍；审校 郑茵)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。