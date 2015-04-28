投行观点：巴克莱上调2015和2016年原油价格预估，但看法仍然偏空

路透4月28日 - 巴克莱 周二上调2015和2016年平均油价预估，提到的理由包括地缘政治紧张局势、生产意外中断以及美国天然气价格下跌。

巴克莱把2015年布兰特原油价格预估上调9美元，至每桶60美元；2016年油价预估上调8美元，至每桶68美元。该行亦把今年美国西德克萨斯中质油(WTI)价格预估上调8美元至每桶54美元，2016年预估上调7美元至每桶64美元。

“油市仍未摆脱困境，疲弱的基本面将在第二季压制看多的市场人气，”巴克莱的分析师在研究报告中写道。

在美国原油价格上涨的背景下，美银美林 和法国兴业银行 也上调了油价预估。

美国天然气期货周一收低逾1%，盘中跌至近三年来的最低水准，因天气预报未来两周天气较温暖且需求疲弱。

“尽管有些企业将对冲这种可能性，但天然气价格变化意味着原油价格需要上涨，才能使得某些页岩油生产商达到盈亏平衡，”巴克莱表示。

但该行表示，如果石油输出国组织(OPEC)提高产出，则其油价预估面临下行风险。(完)