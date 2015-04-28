路透基点：来宝集团22.5亿美元融资案在一般银团阶段获得首笔认贷--TRLPC

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港4月28日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，来宝集团的22.5亿美元再融资案在一般银团组建阶段收到第一笔贷款承诺。
据消息人士，ING承贷9,500万美元，另外还有一些银行正在进行内部审批。
本案有15家牵头行兼簿记行，各自承诺1亿美元。他们是：澳新银行、美银美林、三菱东京日联银行、花旗、澳洲联邦银行、星展银行、高盛、汇丰、意大利联合圣保罗银行(Intesa Sanpaolo)、摩根大通、阿布扎比国家银行、荷兰合作银行、法国兴业银行、渣打银行和大华银行。
这笔循环信贷包括两部分，一部分是9亿美元的一年期贷款，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码85个基点；另一部分是13.5亿美元的三年期贷款，利率为加码95个基点。
银行在按比例的基础上受邀参贷，一年期和三年期贷款部分的最高综合收益分别为120基点和130基点，前端费分别为35基点和105基点。
筹得的资金将用于为2014年5月签署的20亿美元364天期循环信贷，以及2012年5月签署的约23.6亿美元多档贷款提供再融资，以及一般企业用途。（完）
(编译 高琦 审校 白云)
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