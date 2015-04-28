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货币新闻 | 2015年 4月 28日 星期二 17:18 BJT

中港贸易：3月份香港净流入内地黄金量按月跌1.8%，但减幅收窄

路透香港4月28日 - 香港政府统计处周二发布的数据显示，3月份由香港净流入中国内
地的黄金量按月减少1.8%，连续第二个月下跌，但跌幅较前一个月明显收窄。 
       
    据统计处电邮给路透的最新数据，3月由香港对中国内地的黄金总出口（本地出口及转
口）为72,079公斤（72.079吨），按月跌3%；减去自中国进口的黄金量，月内由香港净流入
中国的黄金总量，自2月的67,575公斤降至3月的66,363公斤。
    
    今年首三个月，由香港净流入中国的黄金量为210,056公斤，按年减少近27%。
   
    现货金 3月份连续第二个月下滑，因受到美联储将在今年升息的预期打压。但谘
询公司Metals Focus报告指出，金价在下跌两年之后，有望在2015年触底反弹，原因是美联
储预计今年开始升息周期，从而将消除金市面临的一个主要事件风险。 （完）
    
  2015年    出口往中国  转口往中    总出口  自中国进口   净流入中
                              国                               国
     1月         5,685    76,840    82,525       6,407     76,118
     2月         6,470    67,927    74,397       6,822     67,575
     3月         6,718    65,361    72,079       5,716     66,363
                                                                 
  2014年    出口往中国  转口往中    总出口  自中国进口   净流入中
                              国                               国
     1月        13,795    88,842   102,637      12,892     89,745
     2月         9,427   115,577   125,004      12,690    112,314
     3月        14,937    90,918   105,855      20,727     85,128
     4月        16,860    63,957    80,817      13,777     67,040
     5月        10,260    56,973    67,233      14,627     52,606
     6月         8,463    47,584    56,047      15,504     40,543
     7月         9,437    29,508    38,945      16,838     22,107
     8月         7,200    30,772    37,972      10,495     27,477
     9月        15,399    76,346    91,745      23,104     68,641
    10月        20,678    90,731   111,409      33,781     77,628
    11月        23,522   125,713   149,235      50,124     99,111
    12月        22,174   106,231   128,405      57,024     71,381
                                                        
 　  注：1. 上述表格单位为公斤。
      　2. 资料来源：香港统计处。（完） 

 (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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