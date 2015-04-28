中港贸易：3月份香港净流入内地黄金量按月跌1.8%，但减幅收窄

路透香港4月28日 - 香港政府统计处周二发布的数据显示，3月份由香港净流入中国内 地的黄金量按月减少1.8%，连续第二个月下跌，但跌幅较前一个月明显收窄。 据统计处电邮给路透的最新数据，3月由香港对中国内地的黄金总出口（本地出口及转 口）为72,079公斤（72.079吨），按月跌3%；减去自中国进口的黄金量，月内由香港净流入 中国的黄金总量，自2月的67,575公斤降至3月的66,363公斤。 今年首三个月，由香港净流入中国的黄金量为210,056公斤，按年减少近27%。 现货金 3月份连续第二个月下滑，因受到美联储将在今年升息的预期打压。但谘 询公司Metals Focus报告指出，金价在下跌两年之后，有望在2015年触底反弹，原因是美联 储预计今年开始升息周期，从而将消除金市面临的一个主要事件风险。 （完） 2015年 出口往中国 转口往中 总出口 自中国进口 净流入中 国 国 1月 5,685 76,840 82,525 6,407 76,118 2月 6,470 67,927 74,397 6,822 67,575 3月 6,718 65,361 72,079 5,716 66,363 2014年 出口往中国 转口往中 总出口 自中国进口 净流入中 国 国 1月 13,795 88,842 102,637 12,892 89,745 2月 9,427 115,577 125,004 12,690 112,314 3月 14,937 90,918 105,855 20,727 85,128 4月 16,860 63,957 80,817 13,777 67,040 5月 10,260 56,973 67,233 14,627 52,606 6月 8,463 47,584 56,047 15,504 40,543 7月 9,437 29,508 38,945 16,838 22,107 8月 7,200 30,772 37,972 10,495 27,477 9月 15,399 76,346 91,745 23,104 68,641 10月 20,678 90,731 111,409 33,781 77,628 11月 23,522 125,713 149,235 50,124 99,111 12月 22,174 106,231 128,405 57,024 71,381 注：1. 上述表格单位为公斤。 2. 资料来源：香港统计处。（完） (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)