《汇市简讯》澳元/美元上档停损单汇集

0631GMT * 澳元/美元升至杠杆帐户所设停损点0.7880上方 * 虽然缺乏动能，但空头市场上充斥停损单 * 下一道重要停损单位置料在0.7920-25，在2015年波动区间中点上 方。出口商的买盘位于0.7820 * 日线图上一目均衡云区顶部位于0.7928，3月24日高点为0.7939 * 上档阻力重重，料将吸引投机卖盘，但上方也有不少停损单 * 10国集团(G10)货币交投淡静，偏低的成交量料吸引资金投入澳元( 完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 于春红)