版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 28日 星期二 14:40 BJT

《汇市简讯》澳元/美元上档停损单汇集

0631GMT
    
    * 澳元/美元升至杠杆帐户所设停损点0.7880上方
    * 虽然缺乏动能，但空头市场上充斥停损单
    * 下一道重要停损单位置料在0.7920-25，在2015年波动区间中点上
方。出口商的买盘位于0.7820
    * 日线图上一目均衡云区顶部位于0.7928，3月24日高点为0.7939
    * 上档阻力重重，料将吸引投机卖盘，但上方也有不少停损单
    * 10国集团(G10)货币交投淡静，偏低的成交量料吸引资金投入澳元(
完)
   
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      <FXBU
ZZ>
    全球汇市报导            汇市技术面解析    [TECH/FRX
CN]
    所有外汇新闻           汇率路透调查       [FRX-CPO
LL]
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    [EU/ECI
CN]
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    [AUD/
CN]
    英镑报导                台币报导              [TWD/
CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
X=   
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
X=
    全部现汇报价             

 (编译 张明钧; 审校 于春红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐