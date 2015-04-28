《RUSSELL专栏》铁矿石生产商已然很惨，但炼焦煤企业境遇更糟

那也意味自2011年初创下每吨约330美元最高纪录以来，炼焦煤遭遇的重挫比铁矿石更糟。

但尽管价格疲软，澳洲生产商却一直未能顺利打入中国。

中国第一季从澳洲进口炼焦煤数量，较去年同期减少18.2%至534万吨。

其中部分原因在于蒙古加入供应国的行列，中国从蒙古进口的炼焦煤跳增了55.1%至314万吨。

从蒙古进口煤炭的成本3月在每吨46.67美元，不到从澳洲进口需付的107.57美元的一半。

随着运输的改善，从财务上来说钢铁厂向蒙古采购甚为合理，但即便如此，从蒙古进口的数量可能受限于该国的实际供应能力。

但鉴于第一季进口炼焦煤总量的减少，答案显然不只是货源由澳洲转向蒙古那么简单。

**中国国内因素**

还有两个中国国内因素在发挥影响。首先，虽然当地的炼焦煤生产大体稳定，但基础设施的改善，特别是铁路运输的加强，意味着对中国工业化程度较高的南部和东部地区的供应增加。

第二，高炉技术改进，老化的、效率较低的旧装置被关闭，降低了生产每吨钢铁所需的炼焦煤数量。

对于澳洲炼焦煤生产商，坏消息就是中国今年需要进口的炼焦煤数量看似会减少，意味着第一季已经出现的进口下降趋势料将延续。

据山西汾渭信息技术有限公司总经理常毅军称，中国炼焦煤产出今年可能达到5.3886亿吨，较2014年增加7.5%。该公司下属的中国煤炭资源网是煤炭业的重要信息资源网站。

常毅军在4月1日发表的文章中指出，供应和交通运输的改善意味着炼焦煤的净进口量可能在今年下降15%至5,236万吨。

中国进口减少的前景将令澳洲炼焦煤生产商处境糟糕，比澳洲铁矿石生产商还要不如。尽管铁矿石价格依然承压，但至少铁矿石厂商至少能期望增加销量。（完）