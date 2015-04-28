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亚洲 | 2015年 4月 28日 星期二 15:09 BJT

新兴汇市：多数新兴亚币上涨，美联储会议前市场趋于谨慎

亚洲     当日  今年以来   20
14年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收
市价
    
    日圆            119.10    119.03   -0.06   +0.47    1
19.66
    坡元            1.3300    1.3281   -0.14   -0.30    1
.3260
    台币          30.564    30.861   +0.97   +3.78    3
1.718
    韩元           1069.96   1073.00   +0.28   +2.74   10
99.30
    泰铢             32.63     32.69   +0.18   +0.83     
32.90
    菲律宾披索       44.27     44.28   +0.02   +1.02     
44.72
    印尼卢比      12988.00  12975.00   -0.10   -4.68  123
80.00
    印度卢比       63.35     63.48   +0.21   -0.50     
63.03
    马币            3.5720    3.5670   -0.14   -2.11    3
.4965
    人民币          6.2067    6.2206   +0.22   -0.04    6
.2040
    (完)
    
      
      
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    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    [AUD/
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    英镑报导                台币报导              [TWD/
CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
X=   
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
X=
    全部现汇报价             

 (编译 陈宗琦/王颖；审校 于春红/艾茂林/蔡美珍)

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