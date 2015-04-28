新兴汇市：多数新兴亚币上涨，美联储会议前市场趋于谨慎

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
亚洲 当日 今年以来 20 14年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收 市价 日圆 119.10 119.03 -0.06 +0.47 1 19.66 坡元 1.3300 1.3281 -0.14 -0.30 1 .3260 台币 30.564 30.861 +0.97 +3.78 3 1.718 韩元 1069.96 1073.00 +0.28 +2.74 10 99.30 泰铢 32.63 32.69 +0.18 +0.83 32.90 菲律宾披索 44.27 44.28 +0.02 +1.02 44.72 印尼卢比 12988.00 12975.00 -0.10 -4.68 123 80.00 印度卢比 63.35 63.48 +0.21 -0.50 63.03 马币 3.5720 3.5670 -0.14 -2.11 3 .4965 人民币 6.2067 6.2206 +0.22 -0.04 6 .2040 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 陈宗琦/王颖；审校 于春红/艾茂林/蔡美珍)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。