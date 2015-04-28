路透基点：中软国际与银行就1亿美元贷款违约事宜展开磋商--TRLPC

路透香港4月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，香港上市的软件和信息服务提供商--中软国际有限公司正与数家银行就1亿美元的银团贷款展开磋商，此前公司一主要股东退出，造成贷款违约。

消息人士称，德意志银行和兆丰国际商业银行是2013年10月所签署的1亿美元三年期贷款的牵头行兼簿记行，二者上周五与参贷的其他10家银行召开电话会议。

中软4月23日称，弘毅投资悉数出脱所持中软的全部17.83%股票，即3.3507亿股，导致中软对1亿美元贷款形成技术性违约。

贷款合约其中一条规定，弘毅投资应至少持有中软12%的股票，或持续保有最大股东地位。

兆丰银行4月23日向参贷银行发送电邮，称中软提议分两笔偿还全部贷款本金--5月8日首先偿还30%，余下的70%在8月10偿还。

按照原有条款，贷款在两年宽限期后分三期不等额偿还，每半年偿还一次：1-2期各偿还30%，第3期偿还40%，今年11月8日进行首次偿还。

银行人士称，希望中软方面就弘毅投资的退出作出解释，并说明借款人是否因售股一事而面临更大范围的违约。

中软在4月23日的声明中表示，弘毅售股是基于该基金的特性而作出的财务决策。“此事与本公司的运营无关，也不会影响到公司未来的发展，”中软称。

中软股票从周一香港时间下午1:00起在香港联交所暂停交易。(完)