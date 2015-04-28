全球金市：黄金持稳在1,200美元附近，关注美联储会议

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
--------------------------0645GMT--------- 价格 变动 涨跌% 现货金 1200.9 -0.65 -0.05 现货银 16.34 -0.03 -0.18 现货铂金 1140 -8 -0.7 现货钯金 774.97 -2.53 -0.33 COMEX期金 1200.3 -2.9 -0.24 COMEX期银 16.325 -0.069 -0.42 汇率 欧元/美元 1.0881 美元指数 96.753 附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/张若琪 审校 艾茂林/张涛)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。