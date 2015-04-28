版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 28日 星期二 15:11 BJT

全球金市：黄金持稳在1,200美元附近，关注美联储会议

--------------------------0645GMT---------
                      价格     变动     涨跌%
    
    现货金          1200.9    -0.65    -0.05
    现货银           16.34    -0.03    -0.18
    现货铂金          1140       -8     -0.7
    现货钯金        774.97    -2.53    -0.33
    COMEX期金       1200.3     -2.9    -0.24
    COMEX期银       16.325   -0.069    -0.42
    汇率 
    欧元/美元       1.0881 
    美元指数        96.753

    附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
        
    贵金属报导    基本金属报导    
    全球金市      COMEX金持仓  
    伦敦金定盘  COMEX铜持仓  
    现货金           现货银             
    现货铂金         现货钯金           
    金属期市      LME库存变化    

 (编译 李春喜/张若琪 审校 艾茂林/张涛)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐