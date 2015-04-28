更正 -《全球汇市》欧元守在三周高位附近，美元等待稍晚公布的美国数据

(更正：因英文原文有误，内文第二段改为“美联储将于周二开始政策会议”非“周三”；另由于文末表格出现技术性问题，故暂予删除)

* 欧元隔夜跳涨，因希腊谈判有望取得突破

* 美元等待今日稍晚公布的美国数据，从中寻找线索

* 美联储和日本央行本周稍晚的会议，构成事件风险

路透4月28日 - 欧元周二徘徊在三周高位附近，隔夜走高，因美元全线承压及希腊更加接近获得新援助金的希望重燃。

美元等待今日稍晚公布的美国数据。在美国联邦储备理事会(美联储/FED)周二开始政策会议之前，这些数据可能加速美元兑欧元的跌势，也可能使其止跌。

投资者将可以从美国标普/Case-Shiller房价指数以及消费者信心数据中一窥美国经济形势。美国经济尚未积聚全部动能，浇熄了市场关于美联储6月加息的预期。

欧元兑美元 一度高见1.0927，现报1.0877。欧元正逼近1.0457-1.1062区间顶端，3月中旬曾触及12年低位。

希腊总理齐普拉斯周一调整与欧盟和国际货币基金组织(IMF)债权人进行谈判的团队，外界认为此举是为削弱财长瓦鲁法基斯在谈判中发挥的作用。

“瓦鲁法基斯的强硬战术一直是国际金主与希腊谈判遇挫的一大阻力来源，”NAB外汇策略全球联席主管Ray Attrill称。

“任命更传统、更熟悉欧洲官僚作风的谈判成员激发了市场乐观情绪，预期会在5月大笔支付到期之前达成协议。”

不过，局势仍不明朗，因为希腊总理齐普拉斯还说，政府面临资金即将告罄时的首要任务是支付薪资和养老金，他还后来还补充说，债务违约也不是政府的选择。

“市场已经习惯了希腊时不时传出负面消息，对它们的反应没那么大了。当还款最后期限逼近时，或是希腊真的遇到还款困难时，市场才会更多地关注希腊，”巴克莱东京分行的首席日本汇率策略师Shinichiro Kadota说。

5月11日，希腊将迎来欧元集团召开的欧元区财长会议，次日它将必须向IMF偿还7亿欧元贷款。

美元兑日圆 几近持平于119.095，在海外市场短暂触及119.44，此前惠誉将日本债信评级下调一个级距至A，比AAA的最高评等低五个级距。

但降评的影响短暂，因此举已在预料之中，日圆此前曾数次从容应对评级下调。周四的日本央行货币政策会议可能是一次风险事件。

欧元兑日圆 报129.59日圆，隔夜市场一度逼近130.00。

欧元走强打击美元指数 跌至三周低点96.467。该指数最新报96.798，日内几近持平。

商品货币表现出色，受到大宗商品价格上涨的进一步支撑。

随着油价接近2015年高位，加元兑美元 触及三个月高位1.2080加元，最新报1.2101。

澳元兑美元 创近五周高点0.7873，之后略微回落至0.7870。

澳洲央行总裁史蒂文斯的讲话没有影响澳元走势。史蒂文斯称，由于距离下次货币政策会议只有一周时间，所以不就货币政策置评。

对于澳洲央行是否会在5月5日会议上降息，投资者不敢确定。(完)

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