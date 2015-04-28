日本个股：本田汽车2014/15财年业绩逊于预估，本财年料获利平平

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透东京4月28日 - 本田汽车 预估本财年净利仅微幅增长0.4%，展望不容乐观；在3月底刚结束的上财年，本田业绩逊于原先预估，因品质问题延缓车辆研发，损及销售。
以全球销售量计，本田为日本第三大汽车制造商，根据美国会计准则，本田预估至明年3月的本财年净利为5,250亿日圆(44.1亿美元)。
本田从今年起采用国际财务报告准则(IFRS)，根据IFRS的净利预估相同。本田的汇率设定为日圆兑美元在115日圆，兑欧元在125日圆。
本田在不到一年的时间内，于国内五度召回改款的Fit油电车后，花费了更多时间进行品质管制，因此去年延后推出新车。
本田1-3月、即上财年第四季的净利同比大跌43%，至978亿日圆，汤森路透StarMine预估为1,216.5亿日圆。
财年第四季营业利润下滑32%，至1,119亿日圆，尽管有日圆兑美元走贬扶助。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。