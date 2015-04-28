基金观点：中国股市处于转捩点，AH股迈向融合的道路--贝莱德

路透香港4月28日 - 全球最大资产管理公司贝莱德（BlackRock） 周二称， 中国的结构性改革工作已逐步降低经济的尾部风险，是推动过去三周股市表现的重要原因，但港股出现“价量齐升”则是受助于中国放宽资金管制；相信未来中港市场进一步融合，两地的股价与流动性差异将会逐渐消失，H股成交额上升将成为“新常态”。

贝莱德中国股票投资主管朱悦在其评论中并称，投资者现时的焦点大部分均落在同时于中港两地上市的A股与H股之价差上，但有一部分H股的估值已上升至相对于地区及环球同业均偏高的水平，因此该行的投资偏向选择性，不会只因其相对于A股的估值差异而买入，部分投资机会将来自较不显眼的范畴，例如非AH股上市公司等。

以下为贝莱德的评论全文：

中国股市过去三周的表现瞩目，不论是回报及成交额均令人眼前一亮。中国A股市场更一度创下单日成交额2,900亿美元纪录，较过去12个月已增加近倍；至于港股自2014年3月以来也上涨逾三成，单日成交额在不久前亦录得370亿美元的新高。

我们认为，中央所推出的结构性改革进展理想，乃带来强劲回报的重要原因，当中除了减低了中国所面对的尾部风险，亦改善了经济增长的持续力及质素。不过，单是大市上扬并不足以同时使市场成交额倍增，反而中国证监会在3月底宣布，容许国内基金，包括没有合格境内机构投资者(QDII)额度的基金透过沪港通投资于港股，才是推升成交额的主要催化剂。在资本帐管制下，除了少数可经由极少量QDII渠道投资国外市场的QDII基金之外，内地大部分基金过去只能投资于国内市场。不过，随着中央放宽内地基金可投资的市场领域，意味着香港等市场可望因大量资金流入而受惠。

**中港市场融合只是时间问题**

我们相信，中央进一步放宽资金管制及开放中港两地市场的互联互通机制，只是时间问题。现时A股及H股市场大体上仍然分隔，推动市场的资金重叠程度不大，只有少量的互通途径，包括核准QFII（合格境外机构投资者）、RQFII（人民币合格境外机构投资者）、QDII额度以及互联互通计划。

不过，上述种种均订有严格限制，例如投资者资格、可投资的股票名单，以及跨境交易额度等。随着中国逐步开放资本帐，我们预期当局未来将推出更多措施放宽有关限制。举例说，未来将有更多零售及机构投资者可通过互联互通机制进行投资、QFII/RQFII/QDII 额度有望大幅增加、深港通计划在今年其后时间将开通等，相信除了可投资股票的数目将增加外，中港两地股市的每日及累积成交额度也将提高，最终当中国资本帐完全开放时，中国A股市场将全面开放予全球投资者投资，而国内投资者也可自由地投资海外，如此中港两地的资金池将会合。在此长远的改革过程中，不论是在推展时间及影响力方面，均有机会不断为市场带来惊喜。

**即使机会处处，投资时亦需精挑细选**

究竟中港两地股市目前有那些差异日后将逐渐消失呢？我们认为是股价与流动性。投资者现时的投资焦点，大部分均落在同时于中港两地上市的A股与H股公司之股价差异上，促使两者之间的溢价在过去数周显着缩窄。就部分股份及类别而言，AH股估值拉近理据充分，但对另一部分H股来说，估值现时看来已上升至相对于地区及环球同业（非A股）均偏高的水平。因此，我们在投资时偏向选择性，且专注于不论是以绝对值或相对于地区及环球同业而言，估值仍具吸引力的股份，不会只因其相对于A股的估值差异而买入，而部分投资机会将来自较不显眼的范畴，例如非AH股上市公司等。

**股价与流动性差异将最终消失**

流动性差异方面，除了透过沪港通买入港股的资金现已上升外，市场憧憬日后将有更多内地投资者参与港股，因而显着刺激港股市场的成交额。基于现时A股与H股市场的成交额及资金周转速度差距庞大，相信随着更多A股基金的资金“南下”，H股成交额上升将成为“新常态”。

过去3至5年，尽管部分中小型企业股份的增长潜力大于大型企业，但碍于其流动性较低且投资风险较高，以致此类股份的估值一直出现折让。不过，结构性改革工作已逐步降低中国经济的尾部风险，加上港股成交额改善，相信大型企业的溢价未来将消失。其实，A股市场中大部分类别的中小型股份，一般较大型股份均出现明显溢价，而即使在中型银行、房地产、公用事业及新能源股份近期大涨后，部分H股现时看来仍具价值，反观部分例如建筑、资本货品、运输及传统能源类股，已因投资者近期追捧A-H股折让股以致估值吸引力下降。展望未来，我们将继续灵活筛选具潜力的股类，以在A股及H股中发掘机会。（完）