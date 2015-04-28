离岸人民币：德国央行官员Nagel称，法兰克福人民币清算中心“未尽其用”

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
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路透法兰克福4月28日 - 德国央行董事会成员Joachim Nagel表示，对中国感兴趣的德国企业应更多地使用人民币来做生意，使法兰克福清算中心能充分发挥作用，提升中德双边贸易。
根据中德两国央行2014年3月签署的协议，德国获得授权，建立欧洲首个人民币支付清算中心。
Nagel说，自从法兰克福平台去年11月启动以来，只有大约50家金融公司开立了人民币账户。
“一些银行和投资机构肯定可以在开发人民币金融产品方面做得更多，”他接受路透采访时表示。
对德国一向强健的出口业来说，在日渐式微的欧元区以外寻找成长型市场已成为重中之重。根据德国联邦统计局的数据，去年中德贸易额达到1,540亿欧元，比中国与法国、意大利和西班牙之间贸易额的总和还多。
直接用人民币交易，而不是通过第三方货币，可降低兑换成本及外汇波动风险。
Nagel谈到可起到鞭策作用的“批评声音”。他说，可以在推销法兰克福清算中心方面做更多工作，但评估该计划是否成功为时尚早。
“企业决定是否用人民币来做生意，这需要时间。该清算行启动刚刚五个月，现在盖棺论定有点太早了。”
中国政府有个雄心勃勃的长期计划，希望使人民币成为主要贸易货币，与美元和欧元一争高下；并且继法兰克福清算中心之后，又在伦敦、巴黎和卢森堡建立了类似的结算平台。Nagel说，这些欧洲清算结算中心有可能互为补充。
但它们在中国交易时段之内重要性可能会下降，因为中国拟建立自己的人民币跨境支付系统(CIPS)，料将于今年9月或10月推出，取代东拼西凑的清算网络。(完) (编译 王颖；审校 王洋)
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