路透调查：台湾第一季经济成长率料略提速至3.47%

* 公布数据：2015年第一季经济成长率概估值(第四季成长3.35%)

* 公布时间：4月30日上午8:30

* 调查家数：15家

* 调查中值：3.47%

路透台北4月28日 - 路透调查15家金融机构显示，台湾今年第一季经济成长率估为3.47%，较上季的3.35%略微提速，但成长动能略显单薄。机构预期大区间在3.0-4.0%。

台新投顾分析师王凯民说，预估第一季的台湾经济成长率只有3.2%。他认为，台湾消费动能偏弱，而进首季的出口表现没有预期好，料首季经济成长弱于第四季。

他也表示，上日公布的领先指标也从绿灯、放缓至黄蓝灯，这显示未来经济成长动能缓和，台湾经济成长前景陷入成长动力不足的〞新平庸〞时代。

台湾国家发展委员会周一指出，3月景气对策信号转坏成黄蓝灯，综合判断分数21分。

主计处2月间估计，台湾2015年GDP年增率3.78%，是四年来高位；CPI则是0.26%，创六年低位。

金融机构 预估第四季经济成长率(%)

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澳新银行 3.74

巴克莱 4.00

群益投顾 3.20

中国信托银行 3.40

星展银行 3.60

Forecast 3.70

ING Fin Mkts 3.00

富兰克林华美投信 3.00

日盛投顾 3.60

凯基投顾 3.20

元富投顾 3.93

永丰金控 3.64

台新投顾 3.20

大众投顾 3.10

元大投顾 3.47

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中 值 3.47