台湾债市：五年券殖利率小幅收扬，短线量缩盘整静待FOMC会议决策

* 短线台债料随美债横向盘整 * 量缩盘整静待FOMC变数厘清 * 明日五年券区间料在0.99-1.02% 路透台北4月28日 - 台湾五年公债104/6期 殖利率周二小幅收扬。交易员 表示，近期外资大举汇入，资金大多前进股市，仅有一小部分资金转进债市，台债较无法受 惠于外资汇入的利多，短线台债料随美债横向盘整，量缩观望FOMC会议决策内容。 他们并指出，由于美国联邦公开市场委员会(FOMC)将于28日、29日召开议息会议，同时 美国也将于29日公布第一季GDP，变数当前致美国10年公债殖利率暂且持平整理，静待FOMC 会议变数厘清，暂难提供台债明确方向指引，明日104/6殖利率料维持在1%附近窄幅波动。 “台股热闹滚滚，台债则是冷飕飕。〞一位大型证券台债交易员说。 另位民营银行交易员提及，目前存续期间约二至三年的冷门短券殖利率波动幅度小，且 成交量偏少，仅有部分外商银行为去化资金持续购买一些短券部位，显然外资汇入资金大部 分都投入股市，从外资连六日买超台股累计高达上千亿台币即可得到印证。 台湾股市周二微幅收跌，中止连续四日涨势。分析师表示，盘中二度挑战万点关卡仍未 能有效突破，短线涨多暂在9,900点上方稍事整理，外资大举汇入持续炒热资金行情，市场 预期明日摩台指有望拉高结算。 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股买超109.08亿台币，外资和陆资已是 连续六个交易日买超共计1,110.16亿台币。 交易员预估，明日五年债104/6期主交投区间暂看在0.99-1.02%；10年券104/5期则料在 1.53-1.55%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/6 +0.40 1.0060 1.0015-1.0066 120.5 10 104/5 -0.31 1.5410 1.5410-1.5425 3.5 美国公债价格周一基本持稳，因有消息暗示希腊与债权人的债务磋商可能取得进展，这 抵消了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将暗示有意保持近零利率的预期对公债的提振。 指标10年期公债 价格下跌2/32，收益率报1.924%，较周五上扬0.7个基点。[US/ NCN] 本周全球重要经济事件和数据包括： 4月28日(二)：美联储联邦公开市场委员会(FOMC)召开为期两天的利率会议；美国2月标 普/Case-Shiller房价指数；美国4月消费者信心指数；美国4月里奇蒙联储综合制造业指数 ；韩国央行5月制造业景气判断指数；英国第一季GDP初值；瑞典央行召开货币政策会议(至2 9日)；巴西央行召开货币政策会议(至29日)。 4月29日(三)：美联储联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议；中国2月汇丰服务业PM I；美国第一季GDP；欧元区4月企业和经济景气指数；欧元区3月货供额和民间贷款；德国4 月CPI和HICP初值；瑞典央行宣布利率决定并发布货币政策报告；日本及韩国公布3月工业生 産；英国4月Gfk消费者信心指数；泰国央行召开货币政策委员会会议； 4月30日(四)：台湾第一季GDP概估值；中国3月货物和服务贸易数据；日本央行召开货 币政策会议；新西兰央行宣布利率决定；俄罗斯央行宣布利率决议；德国4月就业数据；欧 元区4月HICP初值；欧元区3月失业率；美国3月实质个人所得和个人支出；韩国4月CPI；日 本3月全国CPI和就业数据； 5月1日(五)：台湾金融市场休市一天；中国4月官方制造业和非制造业PMI；美国4月Mar kit制造业PMI终值；美国3月建筑支出；美国4月供应管理协会(ISM)制造业指数；日韩4月制 造业PMI；英国3月消费者信贷；英国4月Markit/CIPS制造业PMI；美国旧金山联邦储备银行 总裁威廉姆斯在查普曼大学，发表主题为“金融市场的货币政策：是否出现新范例？”的演 讲；美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特在消费信贷监管会议上，做主题为“消费者信贷 问题”的演讲。 30 104/4 没有成交 20 104/2 没有成交 10 104/5 1.5410 5 104/6 1.0060 3 104/1 没有成交 2 104/3 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 黄凯)