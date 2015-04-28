路透基点：金鹰国际贸易三年期子弹式贷款规模增至6.15亿美元--TRLPC

路透香港4月28日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，金鹰国 际贸易有限公司的三年期子弹式贷款案规模增至6.15亿美元，又有四家银 行以高级别头衔加入。 中银澳门、东亚银行、上海银行(香港)和华美银行加入原有的八家牵 头行兼簿记行，成为牵头行。 原有的牵头行兼簿记行为法国巴黎银行、花旗集团、星展银行、富邦 金融控股、恒生银行、汇丰、工银亚洲和Natixis。 这12家银行已预先提供融资，贷款所筹资金用于为4月18日到期的3.4 5亿美元等额三年期贷款进行再融资。签约于4月14日进行。 贷款可以按美元或港元提取，目前由一笔5.2亿美元和一笔7.4亿港元 的贷款组成。 消息人士称，其他10家银行正在申请内部批准，总共承贷约1亿美元 。 银行可获得的最高综合收益为280个基点，利率较Libor或Hibor加码2 30个基点，费用为150个基点。 借款人的母公司--香港上市的金鹰商贸集团有限公司为此次贷款提供 担保。金鹰商贸集团有限公司是中国一家连锁百货公司，截止2014年6月 在15个城市拥有26家店面。(完) (编译 艾茂林 审校 高琦)