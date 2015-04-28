日股业绩：Panasonic预期利润连四年增长，受助于汽车电子部件销售

路透东京4月28日 - 日本Panasonic Corp 表示，仍朝着连续第四年营业利润增长的方向迈进，证明该公司重整过后已经逐渐降低昔日大放光彩的电视机等业务，转向汽车零部件等新产品发展。

Panasonic周二公布3月底止的一年营业利润增长25%，并称预期4月展开的新会计年度营业利润将成长15%至4,300亿日圆(36.1亿美元)，主要受到节能家电及高科技汽车零组件业务支撑。