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亚洲 | 2015年 4月 28日 星期二 15:51 BJT

日股业绩：Panasonic预期利润连四年增长，受助于汽车电子部件销售

路透东京4月28日 - 日本Panasonic Corp 表示，仍朝着连续第四年营业利润增长的方向迈进，证明该公司重整过后已经逐渐降低昔日大放光彩的电视机等业务，转向汽车零部件等新产品发展。

Panasonic周二公布3月底止的一年营业利润增长25%，并称预期4月展开的新会计年度营业利润将成长15%至4,300亿日圆(36.1亿美元)，主要受到节能家电及高科技汽车零组件业务支撑。

其所提出的财测与上月的预估相符。3月底止的年度营业利润为3,819亿日圆，优于其3月时预估的3,500亿日圆。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)

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