日股业绩：Panasonic预期利润连四年增长，受助于汽车电子部件销售

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透东京4月28日 - 日本Panasonic Corp 表示，仍朝着连续第四年营业利润增长的方向迈进，证明该公司重整过后已经逐渐降低昔日大放光彩的电视机等业务，转向汽车零部件等新产品发展。
Panasonic周二公布3月底止的一年营业利润增长25%，并称预期4月展开的新会计年度营业利润将成长15%至4,300亿日圆(36.1亿美元)，主要受到节能家电及高科技汽车零组件业务支撑。
其所提出的财测与上月的预估相符。3月底止的年度营业利润为3,819亿日圆，优于其3月时预估的3,500亿日圆。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。