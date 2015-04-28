日本经济：内阁副大臣西村康稔不担心央行延后实现物价目标

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
“即便时间点已经较2015财年的某一时期有所推迟，还是可能在我们的预期之内，尽管油价下跌出乎我们预料，”西村康稔周二接受路透访问时表示。
“把这些都列入考量，稍稍推迟也就不是什么严重的事了。”
西村的看法显示日本央行本周可能有理由维持政策稳定，即使油价下跌已经令通胀在今年多数时间维持在零水平附近。(完) (编译/审校 张明钧/陈宗琦/于春红)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。