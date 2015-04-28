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货币新闻 | 2015年 4月 28日 星期二 16:30 BJT

日本经济：内阁副大臣西村康稔不担心央行延后实现物价目标

“即便时间点已经较2015财年的某一时期有所推迟，还是可能在我们的预期之内，尽管油价下跌出乎我们预料，”西村康稔周二接受路透访问时表示。

“把这些都列入考量，稍稍推迟也就不是什么严重的事了。”

西村的看法显示日本央行本周可能有理由维持政策稳定，即使油价下跌已经令通胀在今年多数时间维持在零水平附近。(完) (编译/审校 张明钧/陈宗琦/于春红)

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