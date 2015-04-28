金属期市：伦铜接近一周高点，受中国政策预期支撑

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
0719 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.6%，至每吨6,100美元，上日收盘小涨，盘中触及4月20日以来高点每吨6,122美元。
上海期交所主力7月期铜 上扬0.3%，至每吨43,910元人民币(7,076美元)。
LME期镍 微幅下滑，因空头回补力道转弱，令过去两个交易日约6%的涨幅回吐。
LME期铝 阴霾未除，因对中国出口规模的疑虑犹存。
“中国产能与产量过剩的问题仍是一大压力，这应该会持续限制涨幅，”美银美林在一份研究报告中表示 。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/陈宗琦；审校 高琦/蔡美珍)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。