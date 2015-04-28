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亚洲 | 2015年 4月 28日 星期二 16:11 BJT

金属期市：伦铜接近一周高点，受中国政策预期支撑

0719 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.6%，至每吨6,100美元，上日收盘小涨，盘中触及4月20日以来高点每吨6,122美元。

上海期交所主力7月期铜 上扬0.3%，至每吨43,910元人民币(7,076美元)。

LME期镍 微幅下滑，因空头回补力道转弱，令过去两个交易日约6%的涨幅回吐。

LME期铝 阴霾未除，因对中国出口规模的疑虑犹存。

“中国产能与产量过剩的问题仍是一大压力，这应该会持续限制涨幅，”美银美林在一份研究报告中表示 。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/陈宗琦；审校 高琦/蔡美珍)

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