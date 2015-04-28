香港数据：3月出口值按年下跌1.8%，外贸环境持续不稳限制出口表现

政府发言人表示，商品出口货值3月较去年同期轻微下跌,这与首两个月的温和增长相反，反映外贸环境持续不稳。输往先进市场的出口在三月明显回落，而输往内地的出口录得温和增长，输往一些亚洲经济体的出口则继续录得明显的升幅。 发言人进一步指出，展望未来，全球经济复苏缓慢，以及主要中央银行货币政策走向分歧所衍生的不利因素，仍会限制短期内香港的出口表现。此外，希腊的债务问题和不少地区的地缘政治局势紧张亦令人忧虑。政府会密切留意有关情况。