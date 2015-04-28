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货币新闻 | 2015年 4月 28日 星期二 16:51 BJT

香港数据：3月出口值按年下跌1.8%，外贸环境持续不稳限制出口表现

路透香港4月28日 - 香港政府统计处周二公布，今年3月份整体出口值按年下跌1.8%，这与首两个月的温和增长相反，反映外贸环境持续不稳。输往先进市场的出口明显回落。

3月香港进口值按年亦下跌2.7%，贸易逆差462亿港元，相等于商品进口货值的13.5%。

政府发言人表示，商品出口货值3月较去年同期轻微下跌,这与首两个月的温和增长相反，反映外贸环境持续不稳。输往先进市场的出口在三月明显回落，而输往内地的出口录得温和增长，输往一些亚洲经济体的出口则继续录得明显的升幅。 　　发言人进一步指出，展望未来，全球经济复苏缓慢，以及主要中央银行货币政策走向分歧所衍生的不利因素，仍会限制短期内香港的出口表现。此外，希腊的债务问题和不少地区的地缘政治局势紧张亦令人忧虑。政府会密切留意有关情况。

与上年同期比较(%):

总出口 转口 进口

(按年百分比变动) (按年百分比变动) (按年百分比变动) *2015年3月 -1.8 -1.5 -2.7

2月 +7.2 +7.5 -0.9

1月 +2.8 +2.8 +7.9 2014年12月 +0.6 +0.8 +1.9

11月 +0.4 +0.4 +2.4

10月 +2.7 +2.7 +5.6

9月 +4.5 +4.6 +6.3

8月 +6.4 +6.4 +3.4

7月 +6.8 +6.8 +7.5

6月 +11.4 +11.4 +7.6

5月 +4.9 +4.9 +3.7

4月 　-1.6 -1.7 +2.4

3月 　+3.4 +3.4 +3.2

　 2月 -1.3 -1.3 +6.8

经季节性调整与上三个月比较(%):

总出口 转口 进口

(百分比变动) (百分比变动) (百分比变动) *2015年1月-15年3月 +2.3 +2.5 +1.4 2014年12月-15年2月 -2.8 -2.8 -2.8 2014年11月-15年1月 -3.1 -3.1 -3.0

14年10月-12月 -1.2 -1.1 +1.0

14年9月-11月 +0.0 +0.2 +3.5

14年8月-10月 +0.5 +0.7 +2.5

14年7月-9月 +3.7 +3.9 +3.4

14年6月-8月 +3.4 +3.5 +1.6

14年5月-7月 +8.1 +8.2 +4.1

14年4月-6月 +3.4 +3.4 +1.3

14年3月-5月 +2.1 +2.1 +0.4

14年2月-4月 -7.9 -8.1 -5.1

14年1月-3月 -5.4 -5.6 -3.1

13年12月-14年2月 -3.2 -3.3 -0.9（完）

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(记者 赵红梅；; 审校 杨淑祯)

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