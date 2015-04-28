欧洲央行：执委科尔称央行并未考虑应对希腊退出欧元区--杂志专访

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透法兰克福4月28日 - 欧洲央行执委科尔在一篇杂志专访中表示，欧洲央行并未对希腊退出欧元区准备任何计划。
“希腊退出并非我们正在考虑的情形，”科尔向法国Alternatives Economiques杂志表示。
在欧洲央行公布的专访内容中，科尔还指出，在目前情况下，没有理由担心2015及2016年的欧元区经济复苏。(完) (编译 蔡美珍；审校 李春喜)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。