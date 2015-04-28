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货币新闻 | 2015年 4月 28日 星期二 16:30 BJT

欧洲央行：执委科尔称央行并未考虑应对希腊退出欧元区--杂志专访

路透法兰克福4月28日 - 欧洲央行执委科尔在一篇杂志专访中表示，欧洲央行并未对希腊退出欧元区准备任何计划。

“希腊退出并非我们正在考虑的情形，”科尔向法国Alternatives Economiques杂志表示。

在欧洲央行公布的专访内容中，科尔还指出，在目前情况下，没有理由担心2015及2016年的欧元区经济复苏。(完) (编译 蔡美珍；审校 李春喜)

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