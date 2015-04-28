《全球汇市》欧元/美元守在三周高点附近，市场寄望希腊谈判取得突破

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
“任命更传统、更熟悉欧洲官僚作风的谈判成员激发了市场乐观情绪，预期会在5月大笔支付到期之前达成协议。”
美元兑日圆 几近持平于119.01，周一短暂触及119.44，对惠誉下调日本债信评级做出反应。
投资者将可以从美国标普/Case-Shiller房价指数以及消费者信心数据中一窥美国经济形势。美国经济尚未积聚全部动能，浇熄了市场关于美联储6月加息的预期。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0873 1.0886 -0.12 -10.12 1.2097
美元/日圆 119.07 119.03 +0.03 -0.51 119.68
欧元/日圆 129.49 129.59 -0.08 -10.55 144.77
美元/瑞郎 0.9558 0.9547 +0.12 -3.85 0.9941
英镑/美元 1.5232 1.5234 -0.01 -2.19 1.5573
美元/加元 1.2106 1.2085 +0.17 +4.20 1.1618
澳元/美元 0.7878 0.7856 +0.28 -3.55 0.8168
新西兰元/美元 0.7636 0.7641 -0.07 -2.06 0.7797
欧元/瑞郎 1.0396 1.0395 +0.01 -13.55 1.2026
欧元/英镑 0.7137 0.7146 -0.13 -7.97 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.3842 9.3674 +0.18 -0.89 9.4688
美元/挪威克朗 7.7252 7.7250 +0.00 +3.39 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 李春喜/张若琪/陈宗琦/张涛；审校 蔡美珍/王洋/艾茂林/高琦)
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