路透上海4月28日 - 身处债券违约漩涡的中国保定天威集团今年一季度继续亏损，规模为2.15亿元人民币，同比减亏8,384万元。亏损主要原因为经营规模缩减、财务费用负担重等影响。

天威集团周二发布的公告表示，由于公司持续亏损，导致资产负债率上升，对公司财务状况造成严重影响。公司将持续推进新能源产业解危脱困工作，通过合资合作、引入战略投资人等措施，努力扭转不利局面。

但这份落款日期为上周五(24日)的公告并未提及已经违约债券的处理进程，仅表示将按相关规定在债券存续期间内做好相关信息披露工作。

天威集团所发中票(11天威MTN2)日前未能如期付息，成为银行间市场首个国企违约案例。此后财新网引述知情人士称，经央行出面协调，主承销商建行 同意对其放贷应对违约危机，但贷款规模和期限都未确定。

是次未按期付息所涉及中票为天威集团在2011年发行11天威MTN2 ，期限五年，票面利率5.70%，应付利息金额为8,550万元。

天威集团在银行间市场公开发行的另一期中期票据11天威MTN1 在今年2月如期付息。该期债发行总额10亿元，票面利率5.85%，将于2016年2月24日到期。

此前影响比较大的债券违约事件包括超日债和湘鄂债。前者以投资者将获得本息全额兑付“大团圆”结局告收；中科云网 因无法按期足额支付“ST湘鄂债”利息及回售款项，成为公募债券市场首例发生本金违约的债券。

中国经济的下行压力令中国企业海外发行的债券亦面临信用风险，陷于财困的中国小型房地产商--佳兆业 此前表示，公司两笔分别于2017年及2018年到期的美元优先票据，未有如期支付相关应付利息，总计涉及5,160万美元利息。

保定天威集团成立于1995年，是以生产电力变压器为主导产品的大型电力装备制造企业集团，其前身为保定变压器厂，始建于1958年，2008年成为中国兵器装备集团公司成员企业。(完)

参看公告详情，可点选中国货币网 here (发稿 李宏薇；; 审校 杨淑祯)