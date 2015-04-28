路透伦敦4月28日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：欧元涨向55日均线切入位1.0932美元，至今尚未突破。日内艾略特波浪指标相对中性，意味着55日均线及更为重要的1.1027/98区间(1月低点以及3月/4月高点)将会成为上档阻碍。我们留意到DMI虽然出现温和的买进讯号，但仍是疲软无力。唯有收在1.1098之上才会让我们对短期看法转多，并让我们对于中期的看法趋于中性。处在1.0660上方之际，短线前景仍偏多。

澳元/美元：上周突破2014-2015阻力线之后，澳元持续走高，在处于0.7683支撑位(上周低点)之际，我们看法仍偏多。我们注意到日内艾略特波浪指标更为偏多，预料将进一步向上测试。初步阻力位于2月及3月高点0.7912/38，关键阻力为1月初低点0.8034，需收在此价位之上才能够抵消中期下跌压力。

英镑/美元：已经突破2014-2015年下跌趋势，如今已经攻克双重费波纳奇回档位1.5175/86。我们已从DMI确认一买进讯号，同时我们认为回档幅度不会太大。收在1.5186费波纳奇回档位之上至少已暂时中断了空头趋势，有机会上探1.5550/70区域，这是2月高点及从2014年7月高点下跌以来的38.2%回档位，预料这将成为上档阻碍。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0874 1.0886 -0.11 -10.11 1.2097

美元/日圆 119.08 119.03 +0.04 -0.50 119.68

欧元/日圆 129.49 129.59 -0.08 -10.55 144.77

美元/瑞郎 0.9569 0.9547 +0.23 -3.74 0.9941

英镑/美元 1.5231 1.5234 -0.02 -2.20 1.5573

美元/加元 1.2107 1.2085 +0.18 +4.21 1.1618

澳元/美元 0.7878 0.7856 +0.28 -3.55 0.8168

新西兰元/美元 0.7636 0.7641 -0.07 -2.06 0.7797

欧元/瑞郎 1.0403 1.0395 +0.08 -13.50 1.2026

欧元/英镑 0.7138 0.7146 -0.11 -7.96 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3825 9.3674 +0.16 -0.91 9.4688

美元/挪威克朗 7.7205 7.7250 -0.06 +3.33 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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