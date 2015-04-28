英国金融市场：第一季GDP数据弱于预期，拖累英镑走低

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透伦敦4月28日 - 英镑兑美元周二跌至盘内低点1.5174，日内跌幅为0.4%，因英国第一季国内生产总值(GDP)数据显示经济增长明显慢于多数分析师的预期。
英国第一季GDP初值较前季增长0.3%，这是2012年第四季以来最低增速，路透调查预估为增长0.5%。第一季GDP初值较上年同期增长2.4%，这是2013年第四季以来最低增速，路透调查预估为增长2.6%。
对于首相卡梅伦而言，这可不是个好消息。卡梅伦希望凭借经济强劲复苏态势而在下周大选获胜。
在数据公布后，英镑兑欧元也下滑约0.3%。英国公债期货 抹去稍早跌幅，上涨约20个跳动点，日内升幅为10个跳动点。10年期英国公债收益率 与可比德债收益率之差缩窄逾2个基点，至151个基点。（完）
(编译 高琦 审校 蔡美珍)
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路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。