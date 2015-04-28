英国金融市场：第一季GDP数据弱于预期，拖累英镑走低

路透伦敦4月28日 - 英镑兑美元周二跌至盘内低点1.5174，日内跌幅为0.4%，因英国第一季国内生产总值(GDP)数据显示经济增长明显慢于多数分析师的预期。

英国第一季GDP初值较前季增长0.3%，这是2012年第四季以来最低增速，路透调查预估为增长0.5%。第一季GDP初值较上年同期增长2.4%，这是2013年第四季以来最低增速，路透调查预估为增长2.6%。

对于首相卡梅伦而言，这可不是个好消息。卡梅伦希望凭借经济强劲复苏态势而在下周大选获胜。

在数据公布后，英镑兑欧元也下滑约0.3%。英国公债期货 抹去稍早跌幅，上涨约20个跳动点，日内升幅为10个跳动点。10年期英国公债收益率 与可比德债收益率之差缩窄逾2个基点，至151个基点。（完）