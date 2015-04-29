中国资管：上周29款集合信托产品发行，平均募集规模持平期限延长

国际油市：油价在连涨两日后小跌，受美国增产前景打压
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
路透北京4月29日 - 中国西南财经大学与普益财富发布的银行理财周报显示，上周（4月18-24日）共有19家信托公司发行了29款集合信托产品，发行量环比持平。
29款新发行产品中，25家公布了募集规模，平均计划募集规模为1.61亿元，环比基本持平。按照平均规模推算，上周发行的信托产品总计划募集规模为49.69亿元，环比基本持平。
其中，募集规模最大的是中信信托发行的“中信信托-新郑发投应收账款流动化信托项目”，募集规模6.96亿元，这是一款权益投资类产品。
从期限上看，24款新发行产品公布了期限，平均期限23.79个月，环比延长2.07个月。
统计时间内发行信托产品期限和收益结构如下：
期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化
12个月期 6 8.78% 上升0.18个百分点
24个月期 13 9.47% 上升0.3个百分点
从资金运用领域来看，基础设施领域产品发行了13款，金融领域产品发行了1款，房地产领域产品发行了4款，工商企业领域产品发行了3款，证券投资领域产品发行了2款，其他领域产品发型了6款。
从资金运用方式上看，权益投资类产品发行了10款，贷款运用类产品发行了7款，组合运用类产品发型了3款，股权投资类产品发行了1款，证券投资类产品发行了4款，债权投资类产品发行了2款，其他类产品发行了2款。
**成立集合信托产品16款**
统计时间内共有7家信托公司成立了16款集合信托产品，成立数量环比减少28款，降幅为63.64%。
16款新成立产品中，4款产品公布了成立规模，平均成立规模为0.96亿元，环比减少0.21亿元，降幅为17.95%。
其中，成立规模最大的是国民信托成立的“樊城建投10期集合资金信托计划”，成立规模为2.2亿元。
上周共有11款新成立产品公布了期限，平均期限20.73个月，环比缩短7.15个月。上周共有3款新成立产品公布了预期收益，平均预期收益率9.10%，环比基本持平。
从资金运用领域来看，证券投资领域产品成立了4款，基础设施领域产品成立了4款，工金融领域产品成立了3款，其他领域产品成立了5款。
从资金运用方式来看，证券投资类产品成立了4款，权益投资类产品成立了1款，贷款运用类产品成立了3款，组合运用类产品成立了5款，其他类产品成立了3款。（完） (整理 王蕾; 审校 李贺/黄凯)
0441 GMT，布兰特原油期货 下跌0.07美元，报每桶55.42美元。美国原油期货 跌0.11美元，报53.11美元。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
* 春节资金需求显现，短率稳中透升 * 资金趋紧，部分跨年利率升至0.43% * 年关进入倒数资金紧，短票利率走扬 * 债券RP市场基金赎回量增，利率上扬 记者 罗两莎 路透台北1月23日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人员表示，随着农历年关 进入倒数，春节资金需求陆续显现，今天已经明显感受到市场资金偏紧，新的资金需求陆续 出笼，部分行库略为拉升利率。 他们指出，今天多家票券商资金缺口都不小，一大早各大票券商即四处找钱，市场流动 性虽不成问题，但除少数大型公股银行仍维持原利率水准外，民营银行已陆续开出较高的利 率。 〞今天(资金)比较紧一点，利率有上来一点点，剩下没几天了，只好屈服比较高的利率 。〞一大型票券商资调人员说。 一大型银行资调人员表示，今天新的资金需求显现，但手中可供拆款的资金不多，大都 是到期续拆，利率则维持不变；但有部分已拉升利率。 一大型票券商资调人员则称，财政部今天发行250亿台币公债，加上有多档国际版债券 交割，使市场资金略偏紧，拆款利率开