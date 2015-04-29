中国资管：上周29款集合信托产品发行，平均募集规模持平期限延长

路透北京4月29日 - 中国西南财经大学与普益财富发布的银行理财周报显示，上周（4月18-24日）共有19家信托公司发行了29款集合信托产品，发行量环比持平。

29款新发行产品中，25家公布了募集规模，平均计划募集规模为1.61亿元，环比基本持平。按照平均规模推算，上周发行的信托产品总计划募集规模为49.69亿元，环比基本持平。

其中，募集规模最大的是中信信托发行的“中信信托-新郑发投应收账款流动化信托项目”，募集规模6.96亿元，这是一款权益投资类产品。

从期限上看，24款新发行产品公布了期限，平均期限23.79个月，环比延长2.07个月。

统计时间内发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 6 8.78% 上升0.18个百分点

24个月期 13 9.47% 上升0.3个百分点

从资金运用领域来看，基础设施领域产品发行了13款，金融领域产品发行了1款，房地产领域产品发行了4款，工商企业领域产品发行了3款，证券投资领域产品发行了2款，其他领域产品发型了6款。

从资金运用方式上看，权益投资类产品发行了10款，贷款运用类产品发行了7款，组合运用类产品发型了3款，股权投资类产品发行了1款，证券投资类产品发行了4款，债权投资类产品发行了2款，其他类产品发行了2款。

**成立集合信托产品16款**

统计时间内共有7家信托公司成立了16款集合信托产品，成立数量环比减少28款，降幅为63.64%。

16款新成立产品中，4款产品公布了成立规模，平均成立规模为0.96亿元，环比减少0.21亿元，降幅为17.95%。

其中，成立规模最大的是国民信托成立的“樊城建投10期集合资金信托计划”，成立规模为2.2亿元。

上周共有11款新成立产品公布了期限，平均期限20.73个月，环比缩短7.15个月。上周共有3款新成立产品公布了预期收益，平均预期收益率9.10%，环比基本持平。

从资金运用领域来看，证券投资领域产品成立了4款，基础设施领域产品成立了4款，工金融领域产品成立了3款，其他领域产品成立了5款。