表格：英国3月抵押贷款批准件数增至六个月最高，但仍比一年前低14%

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透伦敦4月28日 - 英国银行业者协会(BBA)周二公布的数据显示， 英国3月抵押贷款批准件数增至六个月来的最高水平，但仍比一年前低14% 。 3月购房抵押贷款批准件数增至38,751件，这是去年9月以来的最高数 量。2月为37,543件。 以下为具体数据： 3月 2月 2014年3月 经季节调整净抵押贷款 +0.792 +0.465 +1.233 (单位10亿英镑) 3月 2月 2014年3月 各类贷款批准数 购房 38,751 37,453 44,946 再抵押 19,120 18,550 21,215 其他担保贷款 5,907 5,765 7,946(完) (编译 张涛；审校 于春红)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。