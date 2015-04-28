表格：英国3月抵押贷款批准件数增至六个月最高，但仍比一年前低14%

路透伦敦4月28日 - 英国银行业者协会(BBA)周二公布的数据显示， 英国3月抵押贷款批准件数增至六个月来的最高水平，但仍比一年前低14% 。 3月购房抵押贷款批准件数增至38,751件，这是去年9月以来的最高数 量。2月为37,543件。 以下为具体数据： 3月 2月 2014年3月 经季节调整净抵押贷款 +0.792 +0.465 +1.233 (单位10亿英镑) 3月 2月 2014年3月 各类贷款批准数 购房 38,751 37,453 44,946 再抵押 19,120 18,550 21,215 其他担保贷款 5,907 5,765 7,946(完) (编译 张涛；审校 于春红)