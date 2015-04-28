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货币新闻 | 2015年 4月 28日 星期二 16:46 BJT

表格：英国3月抵押贷款批准件数增至六个月最高，但仍比一年前低14%

路透伦敦4月28日 - 英国银行业者协会(BBA)周二公布的数据显示，
英国3月抵押贷款批准件数增至六个月来的最高水平，但仍比一年前低14%
。
    
    3月购房抵押贷款批准件数增至38,751件，这是去年9月以来的最高数
量。2月为37,543件。
    
        以下为具体数据：
                              3月      2月     2014年3月
    经季节调整净抵押贷款   +0.792    +0.465     +1.233
    (单位10亿英镑)
                              3月      2月     2014年3月
    各类贷款批准数
    购房                   38,751    37,453     44,946
    再抵押                 19,120    18,550     21,215
    其他担保贷款            5,907     5,765      7,946(完)
    
  
 (编译 张涛；审校 于春红)

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