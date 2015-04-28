更新版 1-中国汇市：人民币收创逾一个月最大单日涨幅，疑似央行入市干预

* 人民币收创逾一个月最大单日涨幅 * 中间价四连升创逾三个月新高 * 有疑似央行入市干预 * 后续维持区间运行共识未破 (新增收盘报价和评论) 路透上海4月28日 - 人民币兑美元即期 周二收盘大幅上涨，并创出逾一个月 最大单日涨幅，中间价则继续刷新逾三个月新高；交易员表示，日内有疑似央行干预，配合 中间价稳步升值走势，至少判断人民币不具备下跌空间，维持在6.22-6.1850区间震荡概率 偏高。 他们并表示，昨日人民币罕见快速大跌令市场错愕，今天交投各方显然已经冷静下来， 市场流动性明显好于昨日，人民币维持之前区间运行的共识依然存在。中间价四连升至1月1 6日以来新高，足见央行维稳意图。 “有央行疑似干预吧，结汇方向可以看到流动性比较充裕，”一外资行交易员指出，“ 从大行动作看，监管层对人民币贬值的容忍度明显降低，特别在李克强总理的讲话出来之后 。” 另一股份行交易员亦认为，昨日这样快速贬值肯定不合管理层的期望，还是认为双向波 动，并不看好贬值空间。 全球汇市方面，欧元周二徘徊在三周高位附近，因市场对希腊获得新援助的希望重燃， 且美元在美联储会议之前表现疲弱。美联储今天稍晚将召开会议。 富拓外汇FXTM首席分析师Jameel Ahmad日前接受路透采访时指出，“美联储在决定是否 升息问题上是比较犹豫的，估计会延后加息的时间点；既然美联储比较犹豫，估计美联储会 延缓加息的时间，美元可能会出现获利回吐，表现相对会疲软些。这样人民币可能会在未来 几个月面临一定的升值压力。” Jameel也指出，美联储升息预期依然存在，整体美元需求难以下降，这对人民币汇率会 形成一定的压力，我们看到3月初人民币汇率下探两年低点。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2057 6.2206 0.24% 中间价 6.1209 6.1220 0.02% 成交额 197亿美元 日内美元/人民币相对于中间价最大 -1.64% (上限±2%) 日高 日低 波幅 日内波动幅度(pips) 194 6.2019 6.2213 2015年来即期升贬值幅度 -0.03% 1年期美元/人民币掉期升水 1477 离岸人民币市场,北京时间16:51 今日 上日 1年期NDF 6.2725/6.2775 6.273 CNH即期 6.2075/6.2095 6.2158 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿：张金栋；审校 黄凯/杨淑祯)