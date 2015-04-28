日本个股：丰田汽车将针对中长期投资者发行“AA型”等级股票

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透东京4月28日 - 日本丰田汽车 周二表示，计划对中长期投资者发行“AA型”等级股票；丰田希望筹集资本，用于一种需要长期产品规划及研发的业务周期。
丰田指出，公司已经登记将发行首批AA型等级股票不超过5,000万股，发股金额最高5,000亿日圆(42亿美元)，发行期间为5月9日起的一年时间。
获得6月股东大会通过后，发股日程将在稍晚决定。丰田表示，第二批及之后的发股事宜尚未决定。
丰田并表示，将买回普通股，数量和首批AA型股票大致相同，以避免普通股遭稀释。(完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。