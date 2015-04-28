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亚洲 | 2015年 4月 28日 星期二 16:45 BJT

日本个股：丰田汽车将针对中长期投资者发行“AA型”等级股票

路透东京4月28日 - 日本丰田汽车 周二表示，计划对中长期投资者发行“AA型”等级股票；丰田希望筹集资本，用于一种需要长期产品规划及研发的业务周期。

丰田指出，公司已经登记将发行首批AA型等级股票不超过5,000万股，发股金额最高5,000亿日圆(42亿美元)，发行期间为5月9日起的一年时间。

获得6月股东大会通过后，发股日程将在稍晚决定。丰田表示，第二批及之后的发股事宜尚未决定。

丰田并表示，将买回普通股，数量和首批AA型股票大致相同，以避免普通股遭稀释。(完) (编译 蔡美珍；审校 艾茂林)

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