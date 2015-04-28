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亚洲 | 2015年 4月 28日 星期二 16:44 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元据传上周跌势61.8%回档位上方有停损单

0834GMT

* 新西兰元/美元停损单据传挂在周一高点0.7665上方

* 上周从0.7738跌至0.7535的61.8%回档位为0.7661

* 新西兰央行助理总裁John McDermott偏温和的谈话引发新西兰元跌至0.7537美元

* 新西兰央行本周召开会议，料于周三2100GMT发布声明

* 市场主要关注新西兰央行对于近期本国货币强势及利率前景的看法

* 新西兰元兑澳元及欧元于本月稍早创下历史新高 (完)

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(编译 张明钧; 审校 高琦)

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