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亚洲 | 2015年 4月 28日 星期二 17:04 BJT

欧股业绩：渣打第一季获利较上年同期减少22%，因坏帐跳增

路透伦敦4月28日 - 业务聚焦亚洲的渣打银行 公布今年第一季获利较上年同期减少22%，因坏帐损失跳增80%，且交易环境挑战仍高。

渣打表示，贷款减损为4.76亿美元，远高于上年同期的2.65亿美元。该行第一季税前获利15亿美元，低于上年同期的19亿美元。经过两年的欠佳表现，渣打正设法做出转变；摩根大通投行部前负责人Bill Winters将于6月出任渣打新执行长。

渣打称，正按计划今年让其普通股权益一级资本比率达11%以上，2015年并将削减逾4亿美元成本。该行2014年底核心资本率为10.7%，但渣打未公布3月底的核心资本率。(完) (编译 张若琪 审校 王洋)

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