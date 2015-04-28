欧股业绩：渣打第一季获利较上年同期减少22%，因坏帐跳增

路透伦敦4月28日 - 业务聚焦亚洲的渣打银行 公布今年第一季获利较上年同期减少22%，因坏帐损失跳增80%，且交易环境挑战仍高。

渣打表示，贷款减损为4.76亿美元，远高于上年同期的2.65亿美元。该行第一季税前获利15亿美元，低于上年同期的19亿美元。经过两年的欠佳表现，渣打正设法做出转变；摩根大通投行部前负责人Bill Winters将于6月出任渣打新执行长。