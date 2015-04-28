欧股业绩：渣打第一季获利较上年同期减少22%，因坏帐跳增

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透伦敦4月28日 - 业务聚焦亚洲的渣打银行 公布今年第一季获利较上年同期减少22%，因坏帐损失跳增80%，且交易环境挑战仍高。
渣打表示，贷款减损为4.76亿美元，远高于上年同期的2.65亿美元。该行第一季税前获利15亿美元，低于上年同期的19亿美元。经过两年的欠佳表现，渣打正设法做出转变；摩根大通投行部前负责人Bill Winters将于6月出任渣打新执行长。
渣打称，正按计划今年让其普通股权益一级资本比率达11%以上，2015年并将削减逾4亿美元成本。该行2014年底核心资本率为10.7%，但渣打未公布3月底的核心资本率。(完) (编译 张若琪 审校 王洋)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。