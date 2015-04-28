《焦点》英国第一季经济放缓程度超预期，对卡梅伦选战构成打击

由于先前统计局的月度指标皆弱于预期，分析师原本就预期季度成长数据将回落。但民间部门的企业调查表现强劲，令多数分析师仅预估温和放缓。

统计局周二表示，英国2月服务业成长0.3%，1月时为萎缩0.2%。

统计局指出，目前英国经济规模已较危机前峰值高出4.0%，也较卡梅伦带领的保守党执政联盟于2010年5月就任时高出8.4%。

英国第一季成长数据疲弱，与英国央行在最新货币政策会议中的乐观语调呈现反差。

上周公布的会议记录显示，英国央行决策人士对于欧元区复苏前景感到乐观，而这将提振英国出口，上次会议中也没有人要求降息。

多数分析师表示，他们预期英国经济去年成长2.8%之后，2015全年不会丧失太多动能。英国2014年成长幅度居七国集团(G7)之首。

但部分分析师指出，下周大选料难产生明确的结果，恐将导致短时间内需再次选举，这可能损及信心、并拖慢投资，从而限制整体经济成长。(完)