《焦点》英国第一季经济放缓程度超预期，对卡梅伦选战构成打击

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
由于先前统计局的月度指标皆弱于预期，分析师原本就预期季度成长数据将回落。但民间部门的企业调查表现强劲，令多数分析师仅预估温和放缓。
统计局周二表示，英国2月服务业成长0.3%，1月时为萎缩0.2%。
统计局指出，目前英国经济规模已较危机前峰值高出4.0%，也较卡梅伦带领的保守党执政联盟于2010年5月就任时高出8.4%。
英国第一季成长数据疲弱，与英国央行在最新货币政策会议中的乐观语调呈现反差。
上周公布的会议记录显示，英国央行决策人士对于欧元区复苏前景感到乐观，而这将提振英国出口，上次会议中也没有人要求降息。
多数分析师表示，他们预期英国经济去年成长2.8%之后，2015全年不会丧失太多动能。英国2014年成长幅度居七国集团(G7)之首。
但部分分析师指出，下周大选料难产生明确的结果，恐将导致短时间内需再次选举，这可能损及信心、并拖慢投资，从而限制整体经济成长。(完)
(编译 艾茂林/陈宗琦/张明钧; 审校 高琦/张若琪)
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