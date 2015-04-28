台湾汇市：连三日收升但外资汇入力道稍减，观望FED会议

* 台币连三日收升 * 外资汇入但力道较前二日稍减 * 观望FED的会议结果 * 明日实质交易区间料在30.450-30.600 路透台北4月28日 - 台币兑美元 周二连续第三日收升，因外资汇入及出口商抛汇。汇银 人士表示，今日外资汇入力道稍放缓，加上台股收跌，及央行入市在30.5附近买汇，台币短期可能将先盘整。 市场并等待美国联邦储备理事会(FED)会议结果。 汇银人士指出，月底出口商卖压偏重，目前市场看多看空都有，双方交战激烈。周二圯FED将召开议息会 议，预期将对国际美元后市有指标影响。 〞出口商卖很多(美元)，早上破30.500他们很慌张，但(美元)拉上来以后卖的却变少，〞一位大型商银交 易人士表示。 他们认为，外资一路卖美元，推升台币上涨，不过目前看来汇入力道已暂缓，后续的方向值得关注。 台湾股市周二微幅收跌，中止连续四日涨势。证交所资料，外资及陆资在台股买超109.08亿台币。 台币兑美元盘中最高报30.472，涨0.389；此前盘中高点为去年11月3日的30.380。 **观望美国FED的会议结果** 交易员认为，由于国际美元弱势整理已经一段时间。若是本次FED再释出经济不如预期的讯息，预料今年 美国不会升息看法趋强，美元料将维持弱势整理一段时间。台北周四凌晨将公布FED会议结果。 台湾主要科技产业竞争对手--韩元兑美元 今日收在1,070.0，上日在1,073.0。 今日主要交易区间在30.472-30.581，上日交易区间在30.551-30.684。交易员预估，明日台币主要实质交 易暂看在30.450-30.600。 。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点折价幅度略有缩小；一个月美元/台币 远汇 尾盘报30.550/30.580，上日收在30.405。 本/下周全球重要经济事件和数据包括： 4月28日(二)：美联储联邦公开市场委员会(FOMC)召开为期两天的利率会议；美国2月标普/Case-Shiller 房价指数；美国4月消费者信心指数；美国4月里奇蒙联储综合制造业指数 ；韩国央行5月制造业景气判断指数 ；英国第一季GDP初值；瑞典央行召开货币政策会议(至2 9日)；巴西央行召开货币政策会议(至29日)。 4月29日(三)：美联储联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议；中国2月汇丰服务业PM I；美国第一季GD P；欧元区4月企业和经济景气指数；欧元区3月货供额和民间贷款；德国4 月CPI和HICP初值；瑞典央行宣布利 率决定并发布货币政策报告；日本及韩国公布3月工业生 産；英国4月Gfk消费者信心指数；泰国央行召开货币 政策委员会会议； 4月30日(四)：台湾第一季GDP概估值；中国3月货物和服务贸易数据；日本央行召开货 币政策会议；新西 兰央行宣布利率决定；俄罗斯央行宣布利率决议；德国4月就业数据；欧 元区4月HICP初值；欧元区3月失业率 ；美国3月实质个人所得和个人支出；韩国4月CPI；日 本3月全国CPI和就业数据； 5月1日(五)：台湾金融市场休市一天；中国4月官方制造业和非制造业PMI；美国4月Mar kit制造业PMI终 值；美国3月建筑支出；美国4月供应管理协会(ISM)制造业指数；日韩4月制 造业PMI；英国3月消费者信贷； 英国4月Markit/CIPS制造业PMI；美国旧金山联邦储备银行 总裁威廉姆斯在查普曼大学，发表主题为“金融市 场的货币政策：是否出现新范例？”的演讲；美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特在消费信贷监管会议上， 做主题为“消费者信贷 问题”的演讲。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.831 30.861 30.472-30.860 30.860 11.17 14.36 元太外汇经纪公司 30.830 30.860 30.475-30.860 30.860 5.91 4.19 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.015/-0.005 -0.010/ 0.000 美元/台币六个月期 -0.075/-0.060 -0.080/-0.060 (完)