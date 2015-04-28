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亚洲 | 2015年 4月 28日 星期二 17:35 BJT

台湾汇市：连三日收升但外资汇入力道稍减，观望FED会议

* 台币连三日收升
    * 外资汇入但力道较前二日稍减
    * 观望FED的会议结果
    * 明日实质交易区间料在30.450-30.600

    路透台北4月28日 - 台币兑美元  周二连续第三日收升，因外资汇入及出口商抛汇。汇银
人士表示，今日外资汇入力道稍放缓，加上台股收跌，及央行入市在30.5附近买汇，台币短期可能将先盘整。
市场并等待美国联邦储备理事会(FED)会议结果。
        
    汇银人士指出，月底出口商卖压偏重，目前市场看多看空都有，双方交战激烈。周二圯FED将召开议息会
议，预期将对国际美元后市有指标影响。
    
    〞出口商卖很多(美元)，早上破30.500他们很慌张，但(美元)拉上来以后卖的却变少，〞一位大型商银交
易人士表示。
    
    他们认为，外资一路卖美元，推升台币上涨，不过目前看来汇入力道已暂缓，后续的方向值得关注。
    
    台湾股市周二微幅收跌，中止连续四日涨势。证交所资料，外资及陆资在台股买超109.08亿台币。 
      
    
    台币兑美元盘中最高报30.472，涨0.389；此前盘中高点为去年11月3日的30.380。
    
    
    **观望美国FED的会议结果**
    
    交易员认为，由于国际美元弱势整理已经一段时间。若是本次FED再释出经济不如预期的讯息，预料今年
美国不会升息看法趋强，美元料将维持弱势整理一段时间。台北周四凌晨将公布FED会议结果。
    
   台湾主要科技产业竞争对手--韩元兑美元 今日收在1,070.0，上日在1,073.0。
             
   今日主要交易区间在30.472-30.581，上日交易区间在30.551-30.684。交易员预估，明日台币主要实质交
易暂看在30.450-30.600。
。      
    
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点折价幅度略有缩小；一个月美元/台币
远汇 尾盘报30.550/30.580，上日收在30.405。     
    
    本/下周全球重要经济事件和数据包括：     
    4月28日(二)：美联储联邦公开市场委员会(FOMC)召开为期两天的利率会议；美国2月标普/Case-Shiller
房价指数；美国4月消费者信心指数；美国4月里奇蒙联储综合制造业指数 ；韩国央行5月制造业景气判断指数
；英国第一季GDP初值；瑞典央行召开货币政策会议(至2 9日)；巴西央行召开货币政策会议(至29日)。
    4月29日(三)：美联储联邦公开市场委员会(FOMC)宣布利率决议；中国2月汇丰服务业PM I；美国第一季GD
P；欧元区4月企业和经济景气指数；欧元区3月货供额和民间贷款；德国4 月CPI和HICP初值；瑞典央行宣布利
率决定并发布货币政策报告；日本及韩国公布3月工业生 産；英国4月Gfk消费者信心指数；泰国央行召开货币
政策委员会会议；
    4月30日(四)：台湾第一季GDP概估值；中国3月货物和服务贸易数据；日本央行召开货 币政策会议；新西
兰央行宣布利率决定；俄罗斯央行宣布利率决议；德国4月就业数据；欧 元区4月HICP初值；欧元区3月失业率
；美国3月实质个人所得和个人支出；韩国4月CPI；日 本3月全国CPI和就业数据；
    5月1日(五)：台湾金融市场休市一天；中国4月官方制造业和非制造业PMI；美国4月Mar kit制造业PMI终
值；美国3月建筑支出；美国4月供应管理协会(ISM)制造业指数；日韩4月制 造业PMI；英国3月消费者信贷；
英国4月Markit/CIPS制造业PMI；美国旧金山联邦储备银行 总裁威廉姆斯在查普曼大学，发表主题为“金融市
场的货币政策：是否出现新范例？”的演讲；美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特在消费信贷监管会议上，
做主题为“消费者信贷 问题”的演讲。 
    
    环球重要新闻请见                 
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量    上日
                        报价                                     亿美元  
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 美元/台币六个月期          -0.075/-0.060          -0.080/-0.060
 (完)

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