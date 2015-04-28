中国新债：财政部下周三将招标发行300亿元固息国债，为10年品种续发

路透上海4月28日 - 中国财政部周二公告称，将于下周三(5月6日)在银行间和证交所跨市场招标发行300亿元人民币固息记账式国债，为今年第五期 10年期品种的首次续发。

该期债采用采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.1%。

该期债具体招标时间为5月6日上午10:35-11:35。招标当日，原发行国债当日停止交易一天；招标结束至5月11日进行分销；5月13日起与之前发行的同期国债合并上市交易。

本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。从4月9日开始计息；票面利率3.64%；按半年付息。(完)

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